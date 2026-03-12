Vierfach-Erfolg für creativestyle beim Shop Usability Award: Die Shops von benuta und Bergzeit werden ausgezeichnet – creativestyle wird „Agentur des

Großer Erfolg für die Münchner E-Commerce-Agentur creativestyle beim Shop Usability Award 2026.

Moderne Online-Shops müssen heute mehr leisten als Produkte zu präsentieren – sie müssen inspirieren, beraten und ein nahtloses Einkaufserlebnis schaffen. Genau hier setzt der Shop Usability Award® an, der seit vielen Jahren zu den wichtigsten Auszeichnungen im deutschsprachigen E-Commerce zählt.

In diesem Jahr war die Münchner E-Commerce-Agentur creativestyle mit gleich drei Projekten nominiert: den Shops von Praxisdienst in der Kategorie „Best B2B Commerce Experience“, Bergzeit in der Kategorie „Best Mobile Experience“ sowie benuta in der Kategorie „Best Customer Experience“. Zwei der nominierten Projekte konnten sich schließlich durchsetzen: benuta gewann den Award für „Best Customer Experience“, während Bergzeit den Preis für „Best Mobile Experience“ erhielt. Neben dem Kategoriesieg wurde Bergzeit zudem zum Gesamtsieger des 18. Shop Usability Award gekürt. Auch creativestyle durfte sich über eine besondere Auszeichnung freuen und wurde als „Agentur des Jahres“ geehrt.

Für creativestyle kommt dieser Erfolg zu einem besonderen Zeitpunkt: Am 13. März 2026 feiert die Agentur ihr 25-jähriges Bestehen.

Best Customer Experience: benuta überzeugt mit inspirierender Customer Journey

Der Online-Shop von benuta, einem führenden europäischen Anbieter für Teppiche und Wohnaccessoires, wurde in der Kategorie „Best Customer Experience“ ausgezeichnet.

Gemeinsam mit creativestyle entstand eine digitale Einkaufswelt, die Inspiration und Funktionalität miteinander verbindet. Eine klare Navigation, intelligente Filtermöglichkeiten und hochwertige Produktdarstellungen erleichtern die Orientierung im Sortiment von über 20.000 Artikeln.

Besondere Features wie eine Augmented-Reality-Funktion zur Visualisierung von Teppichen im eigenen Raum sowie die Möglichkeit, mehrere Teppichmuster vorab zu bestellen, unterstützen Kundinnen und Kunden aktiv bei der Kaufentscheidung. Ergänzt wird das Erlebnis durch eine konsistente Customer Journey – von der Inspiration auf der Startseite bis zum reibungslosen Checkout.

Die Jury hob außerdem das starke Zusammenspiel aus Design, Markenidentität und Nutzerführung hervor. Hier geht“s zum benuta Shop: https://www.benuta.de/

Best Mobile Experience: Bergzeit setzt Maßstäbe für mobilen Outdoor-Commerce

Auch der Online-Shop des Outdoor-Spezialisten Bergzeit überzeugte die Jury und gewann den Award für „Best Mobile Experience“. Darüber hinaus wurde Bergzeit als Gesamtsieger des 18. Shop Usability Award ausgezeichnet – eine besondere Ehrung für den besten Online-Shop des Wettbewerbs.

Der Händler für Bergsport- und Outdoor-Ausrüstung bietet ein Sortiment aus über 40.000 Artikeln von mehr als 550 Marken und richtet sich an eine ambitionierte Community aus Bergsportbegeisterten. Gemeinsam mit creativestyle wurde eine mobile User Experience entwickelt, die konsequent auf Performance, Übersichtlichkeit und effiziente Produktsuche ausgelegt ist. Eine intelligente Filtersuche, ein Set-Konfigurator für Bergsport-Ausrüstung sowie eine nahtlose Verbindung zwischen Shop, Magazin und Second-Hand-Plattform schaffen ein ganzheitliches digitales Markenerlebnis.

Mit schnellen Ladezeiten, einer klar strukturierten Navigation und einem besonders einfachen Checkout überzeugt der Shop vor allem auf mobilen Geräten – und erhielt von der Jury Bestnoten. Hier geht“s zum Bergzeit Shop: https://www.bergzeit.de/

Krönender Abschluss: creativestyle ist „Agentur des Jahres“

Neben den beiden prämierten Kundenprojekten wurde creativestyle beim Shop Usability Award 2026 auch mit dem Titel „Agentur des Jahres“ ausgezeichnet. Damit würdigt der Wettbewerb Agenturen, die mit mehreren Projekten besonders überzeugende Maßstäbe in den Bereichen User Experience, Technologie und digitalem Markenerlebnis setzen.

Für creativestyle ist die Auszeichnung eine Bestätigung der konsequenten Arbeit der letzten 25 Jahre: Die Münchner Agentur entwickelt Commerce-Plattformen, die Marken, Content und Technologie eng miteinander verbinden und so nachhaltige digitale Einkaufserlebnisse schaffen.

„Unser Anspruch ist es, Online-Shops zu entwickeln, die nicht nur technisch funktionieren, sondern Menschen wirklich begeistern und ihnen Orientierung geben“, sagt Jaromir Fojcik, Geschäftsführer und Gründer von creativestyle. „Dass gleich mehrere unserer Projekte ausgezeichnet wurden und wir auch den Titel „Agentur des Jahres“ erhalten, macht uns besonders stolz – vor allem in unserem Jubiläumsjahr 2026″, so Jaromir Fojcik weiter.

Shop Usability Award: Benchmark für digitalen Handel

Seit 2008 zeichnet der Shop Usability Award®, initiiert von der Shoplupe GmbH, herausragende Online-Shops im deutschsprachigen Raum aus. Jährlich bewerben sich zahlreiche Shops um die begehrte Trophäe, die in der Branche als wichtiger Gradmesser für die Entwicklung des digitalen Handels gilt. Im Mittelpunkt stehen Einkaufserlebnisse, die durch klare Nutzerführung, inspirierenden Content und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden überzeugen. Mit den Auszeichnungen für die von creativestyle entwickelten Shops von benuta und Bergzeit zeigt sich, wie diese Anforderungen heute erfolgreich umgesetzt werden können. Die Münchner Agentur entwickelt seit 25 Jahren digitale Commerce-Plattformen für internationale Marken und Händler und zählt zu den führenden E-Commerce-Agenturen im deutschsprachigen Raum.

Mehr Informationen zum benuta Projekt: https://creativestyle.de/referenzen/benuta

Mehr Informationen zum Bergzeit Projekt: https://creativestyle.de/referenzen/bergzeit

Über creativestyle

creativestyle steht für „Customer-Experience-Driven Commerce" und gestaltet die Zukunft des digitalen Handels. Als inhabergeführte Full-Service E-Commerce-Agentur verbindet das Unternehmen seit 2001 kreative Exzellenz mit technologischer Präzision.

Website: www.creativestyle.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/creativestylede

Press-Kit: urlr.me/!Press-Kit-creativestyle

