Virtuelle Produktentwicklung in der Cloud

Digital Engineering Workplace Azure DEC

High Performance Computing in Zeiten von Corona stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Gerade Cloud-Technologie bietet für Home Office & Co. skalierbare Lösungen, um CPU-intensive Simulationen schnell und kostengünstig durchzuführen. Die Appliance Azure DEC erlaubt den On-Demand-Zugang zu einer maßgeschneiderten CAE-Umgebung inklusive High-end Workstations und frei skalierbaren HPC Clustern – jederzeit, von überall, auch im Collaboration-Team.

Schnellere Markteinführung ist für immer mehr Unternehmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Simulation-driven Design ermöglicht schnellere und kürzere Entwurfszyklen in der Produktentwicklung und damit eine signifikant verkürzte Time-to-Market. Gleichzeitig steigen aber die Anforderungen an die IT-Infrastruktur enorm. Mit Azure DEC meistern Unternehmen diese Herausforderung: Die maßgeschneiderte Simulations-Plattform schafft direkten Zugang zu High-End-Ressourcen in einem technischen Ökosystem mit umfassenden Engineering-Funktionen.

Azure DEC bietet Ingenieuren und Entwicklern einen zentralen Zugriff auf alle benötigten Services und Daten in Verbindung mit modernster Cloud-Technologie für unbegrenzte Rechenpower. Die Lösung integriert nach individuellem Bedarf alle relevanten Anwendungen in einer Oberfläche – basierend auf der jahrelangen Erfahrung mit 130 der bekanntesten CAE-Solver und -Applikationen. Der Zugriff erfolgt über Secure Remote Access auf einem Virtual Desktop. Alle notwendigen Ressourcen sind so überall und mit jedem digitalen Endgerät schnell verfügbar. Die üblichen teuren On-Prem-Wartezeiten entfallen, während der Automationsgrad und damit die Qualität sowie Geschwindigkeit der Simulationen steigt.

Mit Azure DEC bleiben Unternehmen technisch flexibel und gewinnen optimale Skalierbarkeit für alle Workloads – ohne die hohen Kosten für Technik, Betrieb und Personal eines eigenen Rechenzentrums. Die Lösung ist auch für die gemeinsame Nutzung in Collaboration-Teams konzipiert und bietet alle Sicherheitsvorteile eines der größten Cloud-Anbieter der Welt. Wie Unternehmen Azure DEC gewinnbringend einsetzen, klärt ein aussagekräftiger Proof of Concept bereits im Vorfeld. Weitere Informationen: https://www.engineering-workplace.de/

GNS Systems bietet IT-Dienstleistungen für die virtuelle Produktentwicklung. Unser Portfolio umfasst maßgeschneiderte Lösungen aus den Themengebieten High Performance Computing, Technical Data Management, Software Engineering sowie Systems & Application Management. Wir setzen modernste Methoden und Technologien ein – von Cloud Computing über Data Management & Analytics, Deep Learning & Artificial Intelligence bis hin zu Virtual Reality. In diesen Bereichen planen, implementieren und betreiben wir komplexe System- und Anwendungsinfrastrukturen entweder vor Ort oder in der Cloud.

Unsere agilen, cross-funktionalen Teams arbeiten national wie international für namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche, detailtiefe Beratung und praxisbewährte Umsetzung.

