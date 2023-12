Smarte Retail Technologien wie virtuelle Regale verändern den Point of Sale und ermöglichen es Einzelhändlern, nahtlose Omni-Channel Erlebnisse zu erschaffen.

Virtuelle Regale sind interaktive Touchscreens, die in einem bestimmten Raum installiert werden, sei es innerhalb des Geschäfts am Point of Sale, als Schaufenster oder an einem Pop-up-Standort. Auf diesen Touchscreens können Produkte aus dem Katalog des Einzelhändlers angezeigt werden, mit denen die Kunden nach Belieben interagieren können.

In diesem Whitepaper:

– Smart Retail: Was Kunden wollen

– Wie virtuelle Regale funktionieren

– Beispiele für virtuelle Regale

– Drei Wege, wie virtuelle Regale ihrem Business helfen können

– Retail Guide: Einführung von virtuellen Regalen

Das vollständige Whitepaper können Sie hier kostenlos lesen und herunterladen:

Virtuelle Regale – Eine zukunftsweisende Innovation im Einzelhandel

Weitere Links:

Software für Virtuelle Regale

Interaktive Videowalls

Self-Order Terminals

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

Kontakt

eyefactive GmbH

Matthias Woggon

Mendelssohnstrasse 15

22761 Hamburg

040 / 9999 695 0



https://www.eyefactive.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.