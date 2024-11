Visit Deutschland stellt die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Deutschland für das Jahr 2025 vor

Das sind die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Deutschland

Das Internetportal Visit Deutschland stellt die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Deutschland die für nationale und internationale Touristen interessant sind. Es lohnt sich diese anzuschauen und besonders in den Monaten im Sommer sind diese sehr gut besucht.

1. Schloss Neuschwanstein

Sicherlich das bekannteste Schloss in ganz Deutschland ist das Schloss Neuschwanstein. Es wird als Märchenschloss bezeichnet und befindet sich in Schwangau ( Bayern ). Das ist in der Nähe von Füssen. Eine Besichtigung ist dort immer zu empfehlen. Aber man sollte das Ticket schon vorher reservieren.

2. Zugspitze

Nicht verpassen sollte man auch den höchsten Berg von Deutschland anzuschauen. Das ist natürlich die Zugspitze mit einer Höhe von 2.962 Metern. Übrigens kann man von Deutschland und auch von Österreich aus mit einer Gondel zur Aussichtsplattform fahren. Die Aussicht ist bei gutem Wetter ein Traum.

3. Bodensee

Den größten See in Deutschland sollte man natürlich auch besuchen. Das ist der Bodensee, ganz im Süden. Sehr bekannt sind die Städte Konstanz, Friedrichshafen und auch Meersburg. Unser Tipp ist es dort eine Rundfahrt auf dem See zu machen und man kann auch nach Österreich und die Schweiz fahren.

4. Miniatur Wunderland

Wenn man sich für Miniaturwelten im Kleinformat interessiert dann sollte man das Miniatur Wunderland in Hamburg besuchen. Dort kann man sogar eine Weltreise machen in kürzester Zeit. Viele bekannte Wahrzeichen auf der ganzen Welt sind dort wunderbar dargestellt.

5. Ulmer Münster

Auch sehr interessant ist es den höchsten Kirchturm auf der Welt anzuschauen. Diesen gibt es im Ulmer Münster und diesen kann man sogar besteigen. Die Aussicht auf die Stadt Ulm ist sehr beeindruckend. Bei gutem Wetter kann man dort sehr weit blicken.

6. Hamburger Hafen

Das Tor zur Welt befindet sich im Hamburger Hafen. Dort legen jeden Tag zahlreiche Containerschiffe und auch Kreuzfahrtschiffe an. Dort lohnt es sich eine Hafenrundfahrt zu machen. Unser Tipp ist es noch die Speicherstadt zu besuchen wo es viele Museen gibt.

7. Schwarzwald

Erholung pur bietet der Schwarzwald mit vielen tollen Wellnesshotels. Auch wunderbar geeignet zum Wandern und Radfahren. Man sollte sich dort den Feldberg anschauen. Übrigens ist dieser auch der höchste Gipfel im Bundesland Baden-Württemberg.

8. Brandenburger Tor

Sicherlich das bekannteste Wahrzeichen von Deutschland ist das Brandenburger Tor in Berlin. Man sollte dort einmal durchgehen. Besonders bei Nachts wird es spektakulär angestrahlt und es lohnt sich Fotos zu machen. Direkt davor befindet sich der Pariser Platz der auch sehr schön ist.

9. Rothenburg ob der Tauber

Eine der schönsten Altstädte in Deutschland gibt es in Rothenburg ob der Tauber. Das liegt in Bayern und man fühlt sich dort wie in einer anderen Zeit. Man kann dort wunderschöne Fachwerkhäuser anschauen und die Schneeballen sind beliebte Urlaubsmitbringsel.

10. Burg Eltz

Die bekannte Burg Eltz kennt man wahrscheinlich noch vom 500-D-Mark-Schein und dort war diese abgebildet. Dabei handelt es sich um eine wunderschöne Burg in Rheinland-Pfalz. Man fühlt sich dort wie im Mittelalter und eine Besichtigung ist immer zu empfehlen.

