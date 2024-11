Reutlingen: Was qualifiziert einen kompetenten Immobilienmakler?

Die Suche nach einem guten Immobilienmakler kann schwer sein, da man oftmals die Seriosität und die Qualität, nicht auf den ersten Blick erkannt werden kann. Hier bekommen Sie erste Tipps worauf es bei guten Maklern hauptsächlich ankommt.

Meist ist die Suche nach einem Immobilienmakler mit Misstrauen verbunden, aufgrund von vielen Stereotypen und Vorurteilen. Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen haben oft dieses Gefühl. Heutzutage kann jeder mit oder ohne Schulabschluss ein Makler werden. Bei der Suche sollte man sich von den Vorurteilen lösen und versuchen objektiv zu vergleichen.

Im Prinzip sollte ein kompetenter Immobilienmakler sich stetig fortbilden und am besten auch eine angemessene Berufsausbildung haben. Es könnte hilfreich sein, im Zweifelsfall den Makler nach seiner letzten Fortbildung, seiner Erfahrung oder nach seinen bisherigen Ausbildungswegen zu fragen. Qualifizierte und professionelle Makler geben Ihnen ohne Weiteres eine Antwort. Am Beispiel der albfinanz GmbH in Reutlingen kann man auf der Homepage alles über Mitarbeiter und deren Qualifikationen erfahren.

Ein meist übersehenes aber jedoch unglaublich wichtiges Detail, ist die Mitgliedschaft in einem Berufsverband, wie z.B. der Immobilienverband Deutschland (IVD). Nach Abschluss einer strengen Aufnahmeprüfung, erfolgt die Aufnahme in den Immobilienverband IVD. Die wichtigsten Bedingungen sind z.B.:

– der Abschluss einer Vermögensschadenversicherung,

– Nachweis der Sach- und Fachkunde (über Ausbildung oder über eine Prüfung),

– Angaben zum Unternehmen gemäß Aufnahmeantrag,

– in einigen Regionalverbänden Referenzen,

– idealerweise Unterhaltung eines Vollerwerbsbetriebs in der Immobilienwirtschaft

IVD-Mitglieder erhalten ein Zertifikat und können das Markenzeichen IVD in Ihrem Namen verwenden. Das IVD-Markenzeichen verweist auf einen qualifizierten und seriösen Makler. Somit kommt der IVD seine Aufgabe als Hüter der Interessen des Verbrauchers gegenüber den Mitgliedern nach.

Bei erfahrenen und erfolgreichen Maklern finden Sie darüber hinaus Rezensionen und Bewertungen im Internet, oder Einträge auf anderen Plattformen. Vergleichen Sie über die Grenzen.

Überzeugen Sie sich gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.

