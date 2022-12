Vivien Gold nur in Gold gehüllt

Nur in Gold gehüllt tanzt Schlagersängerin Vivien Gold in ihrem neuen Musik-Video Gold. Für die Schlagerbranche ist das Video ungewöhnlich gewagt. Der Song Gold war ein englischsprachiger Welthit in den 1980er. Dieser wurde nun neu aufgelegt und Vivien Gold dichtete einen eigenen, deutschen Text dazu.

Ist Gold nun Pop-Schlager oder bereits ein deutschsprachiger Popsong? Fachleute tun sich schwer, diese Frage zu beantworten.

In jedem Fall ist der neue Song Gold hitverdächtig. Bereits in der ersten Woche seiner Vorstellung hat Gold bei den Hörercharts von Berger’s Schlagerparadies Gold erreicht, d.h. den ersten Platz bei den Hörerwünschen. Mit Veröffentlichung ist sofort der Einstieg in die Schlager Radio Hitparade gelungen und Vivien Gold hat es mit Gold auf Platz 1 bei der Deutschen Schlagerparade von Radio BR Schlager geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Erfolgen!

Bei westdeutschen Sendern, wie z.B. dem SWR wurde Gold noch nicht gespielt. Ob dies darauf zurück zu führen ist, dass Vivien Gold aus Cottbus, sprich Ostdeutschland kommt, konnte bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet werden. Das Video zu Gold ist seit 01.12.2022, 19:30 Uhr bei Youtube online.

Bildquelle: @ Vivien Gold