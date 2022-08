VoIP Your World: STARFACE lädt den Channel zum Partnerkongress im Europa-Park Rust (28./29. September 2022)

UCC-Branchentreff rund um den Digital Workplace findet wieder als Live-Event statt / STARFACE bringt Sales- und Technikexperten aus dem Channel mit führenden Technologieanbietern zusammen / Spannende Keynotes interner und externer Speaker

Karlsruhe, 17. Juli 2022. Am 28. und 29. September 2022 versammelt STARFACE seine Channel- und Technologiepartner unter dem Motto “VoIP Your World” zum alljährlichen Partnerkongress im Europa-Park Rust. Die Teilnehmer erwartet dort an zwei Tagen ein spannender Mix aus Keynotes, Vorträgen und Workshops, eine Partnerausstellung mit über 30 führenden Herstellern und ein Hackathon. Im Anschluss an das Programm erhalten alle Teilnehmer an beiden Tagen freien Eintritt in den Europapark.

“Der Partnerkongress ist seit vielen Jahren das Highlight in unserem Veranstaltungskalender, und wir freuen uns sehr darauf, bestehende und neue Partner persönlich in Rust begrüßen zu dürfen”, erklärt Florian Buzin, Geschäftsführer der STARFACE GmbH. “Die Teilnahme lohnt sich: Das zweitägige Event macht es unseren Besuchern wirklich leicht, in Sachen STARFACE und Digital Workplace auf den neuesten Stand zu kommen und wertvolle Kontakte zum STARFACE Ökosystem und zur STARFACE Community zu knüpfen. Und natürlich bringen wir auch in diesem Jahr viele spannende Neuigkeiten nach Rust mit.”

Starkes Speaker-Line-up

Für die Keynotes der Veranstaltung konnte STARFACE wie auch in den Vorjahren eine Reihe renommierter interner und externer Referenten gewinnen. Neben Florian Buzin, der als Gründer und Geschäftsführer von STARFACE einen detaillierten Ausblick auf die Roadmap der kommenden zwölf Monate geben wird, tritt unter anderem Choreograf und Motivator Detlef D! Soost auf das Podium, und gibt den Zuhörern handfeste Tipps, wie sie im Job und im Alltag jederzeit Höchstleistungen abrufen können.

Die Experten von STARFACE (und den STARFACE Schwestergesellschaften TeamFON und estos) werden in einer Reihe von Vorträgen darlegen, was erfolgreiche UCC-Projekte ausmacht und was die Partner tun können, um in der dynamischen ITK-Landschaft von heute neue Kunden zu gewinnen und das Potenzial ihrer Projekte zu maximieren. Flankierend dazu laden zahlreiche Workshops die Teilnehmer zum Mitdiskutieren ein.

Das STARFACE Ökosystem informiert

Parallel zum Vortragsprogramm werden die Technologiepartner von STARFACE an beiden Kongresstagen in einer großen Partnerausstellung über ihre neuesten Lösungen und Trends informieren. Neben den VIP-Sponsoren Gigaset, Jabra, Securepoint, Snom und Yealink haben über 20 weitere Hersteller ihr Kommen zugesagt.

Die PartnerWerdenWoche2022

Wichtig für potenzielle neue Partner: STARFACE treibt derzeit die Verdichtung des Partnernetzes voran – und bietet interessierten neuen Partnern in der Woche vor dem Kongress im Rahmen der Promotion “PartnerWerdenWoche2022” die Möglichkeit, in einer einzigen Arbeitswoche als zertifizierter STARFACE Partner durchzustarten:

– Am Freitag, den 23. September, können sich die Interessenten bei einem virtuellen STARFACE Starter Kurs einfach und schnell akkreditieren lassen.

– Am 26. und 27. September veranstaltet STARFACE ein zweitägiges, um 100 Euro ermäßigtes Zertifizierungstraining in Rust. Dort lernen die Teilnehmer, STARFACE Anlagen zu administrieren und erreichen den Status “STARFACE Certified Partner”.

– Am 28. und 29. September erhalten die Teilnehmer Zutritt zum STARFACE Kongress, wo sie Kontakte zu STARFACE, der Community und den Technologiepartnern knüpfen können.

Auf diese Weise ermöglicht es die Promotion neuen Partnern, in nur einer Woche zwei Zertifizierungslevel zu erwerben und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Hackathon am Vorabend

Bereits am Vorabend des Kongresses findet im Europa-Park der alljährliche offene Hackathon statt, bei dem die Technik-Teams der STARFACE Partner gemeinsam spannende und spaßige neue Module für die STARFACE Anlagen entwickeln – von der Fernsteuerung für das Garagentor bis hin zur Kaffeemaschinenintegration. Die Teilnahme steht allen Channel- und Technologiepartnern offen und erfolgt vorab per E-Mail an hackathon@starface.de.

Freier Eintritt in den Europa-Park

Im Anschluss an das Tagesprogramm haben alle Kongressteilnehmer freien Eintritt in den Europa-Park. Details zu Agenda und Location sowie den Link zum Ticket finden Interessierte unter https://www.starface.com/kongress/ Die Teilnahme am Kongress sowie die Verpflegung während der Veranstaltungstage sind kostenlos.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in München. Ebenfalls zur SF Gruppe gehören die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München.

