Volle Fahrt ins Abenteuer – BattleKart Köln ist geöffnet!

Das BattleKart-Spektakel öffnet ab sofort seine Tore in Köln und bietet in der Erlebniswelt Motorworld Köln-Rheinland Adrenalin pur und Fahrspaß für kleine und große Besucher. Bei BattleKart ist man selbst Teil des Spiels und fährt mit echten Elektro-Karts in projizierte virtuelle Welten. Der Spieler taucht in eine erweiterte Realität ein und erlebt verschiedene Strecken und Spiele, die an legendäre Videospiele erinnern. Der geschickte Einsatz interaktiver und überraschender Elemente wie Raketen, Ölfässer und Turbos garantieren Abwechslung und Überraschungen auf der Strecke. BattleKart ist ein neuer Freizeitspaß der Extraklasse. 38 Beamer, 18 Elektro-Karts und 24 Sensoren zur Ortung der Karts sorgen auf den rund 2.300 Quadratmetern für moderne, interaktive und sichere Spieltechnik. Tickets gibt es unter: www.battlekart.com/koeln

“BattleKart bietet Spiel, Spaß und Action für alle Generationen und ist pures Rennfeeling für Jedermann. Mit dem Standort in der Motorworld Köln-Rheinland hätten wir keinen besseren Ort für unsere Attraktion finden können.”, so Sven Klappert, Mit-Geschäftsführer BattleKart Köln GmbH.

“Wir freuen uns, mit BattleKart ein weiteres, attraktives Highlight in unserer neuen Erlebniswelt in NRW präsentieren zu können. Unsere spannend inszenierten Freizeit-Angebote im Zeichen der Mobilität begeistern Automobilfans und Biker aller Altersgruppen.”, sagt Dirk Strohmenger, Center Manager Motorworld Köln-Rheinland.

BattleKart

BattleKart bietet verschiedene Strecken und insgesamt fünf Spielmodi, die den Spielern eine völlig neue Art des Videospiels zeigen. Durch die speziellen Funktionen an dem Lenkrad des Elektro-Karts kann der Spieler seinen Mitspielern das Leben schwer machen und auf dem Rennparcours so richtig Gas geben. Jedes Spiel dauert 15 Minuten und kann mit bis zu 12 Spielern gleichzeitig gefahren werden. Alle Spieler müssen eine Mindestkörpergröße von 1,45 Metern haben.

Für die Sicherheit der Fahrer sorgt ein raffiniertes Softwaresystem. Die Karts werden mittels Sensoren während des Spiels mit Ort und Geschwindigkeit erfasst. Die Software wertet die Daten aus und nutzt diese im Antikollisionssystem. Die Karts werden dementsprechend reguliert und im Bedarfsfall werden alle Karts automatisch gestoppt.

Die Spiele

BattleRace

In BattleRace taucht der Spieler in die reale Version bekannter Videospiele ein. Ziel des Spiels ist es, so viele Runden wie möglich zu fahren, Items aufzusammeln, den Gegner auszubremsen und den Fallen und Angriffen der Mitspieler auszuweichen.

BattleSnake

Bewegung ist hier angesagt. Farbige Kugeln müssen so schnell wie möglich auf der Fahrbahn eingesammelt werden. Dadurch verlängert sich der Schweif hinter dem Kart. Bei jedem Stillstand oder Fahrfehler verliert man seine Kugeln. Der Spieler mit dem längsten Schweif nach abgelaufener Zeit gewinnt das Battle.

BattleFoot

Bei BattleFoot muss der virtuelle Ball in das gegnerische Tor. Das Team, das die meisten Tore in der vorgegebenen Zeit erzielt, gewinnt. Pfiffige Strategen sind hier gefragt.

BattleVirus

Es ist grün, böse, passt sich jeder der Aktionen an und wird dadurch stärker. Das Virus, das die Spieler angreifen will, hat nur ein Ziel: die Spieler zu infizieren und lahmzulegen. Um es zu besiegen, müssen sich die Spieler als Team koordinieren und eine Strategie entwickeln. 100% kooperative Teamplayer sind gefragt.

BattleColor

Die karierte Fahrbahn muss in Farbe eingefärbt werden. Auf dem Weg dahin kann man dem Gegner immer wieder Punkte wegschnappen und muss auf seine eigenen Quadrate aufpassen. Das Team, das am Ende die meisten Quadrate in seiner Teamfarbe eingefärbt hat, gewinnt.

Sicherheits- und Hygienemaßnahmen

Für BattleKart gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung in NRW. Ein Besuch bei BattleKart ist für geimpfte, genesene oder getestete Gäste möglich. Ausgenommen davon sind Kinder unter 16 Jahren. Es werden feste Zeitfenster für die Spiele angeboten. Die Tickets können online und vor Ort gebucht werden. Es wird empfohlen, Tickets im Voraus online zu buchen. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist, ebenso wie die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, Pflicht. Auf dem Gelände der Motorworld Köln-Rheinland befindet sich auch ein Corona-Testzentrum.

Besucherinformationen:

Veranstaltungsort

BattleKart

Motorworld 4-Takt-Hangar

Butzweilerstraße 34-39

50829 Köln

E-Mail: info@koeln.battlekart.com

Infos und Tickets: www.battlekart.com/koeln

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ticketpreise

1 Spiel / 15 Minuten21,00 EUR Erwachsene

17,00 EUR Kinder bis 15 Jahre

2 Spiele / 30 Minuten39,00 EUR Erwachsene

32,00 EUR Kinder bis 15 Jahre

3 Spiele / 45 Minuten55,00 EUR Erwachsene

45,00 EUR Kinder bis 15 Jahre

Jedes weitere Spiel16,00 EUR Erwachsene

13,00 EUR Kinder bis 15 Jahre

Gruppen

Teamausflüge, Geburtstage, Junggesellenabschiede oder ein Wiedersehen unter Freunden – bei BattleKart ist Adrenalin für alle garantiert. Buchungen sind ab zehn Personen und einer Spieldauer von mindestens 60 Minuten möglich. Weitere Infos unter www.battlekart.com/koeln

BattleKart Köln GmbH ist ein Freizeitunternehmen.

Firmenkontakt

BattleKart

Nicole Appleby

Butzweilerstraße 35-39

50829 Köln

01722129807

presse@koeln.battlekart.com

http://www.battlekart.com/koeln

Pressekontakt

Bildquelle: fuenf.6 photographie