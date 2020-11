Vollwaren – Interior für Individualisten

Es sind die besonderen Dinge, die uns ein Leben lang begleiten und unserem Alltag Geborgenheit und Individualität bescheren. Vollwaren wurde aus der Idee heraus geboren diese besonderen Dinge zu finden und Ihnen anzubieten. Wir selbst bringen unseren Produkten große Wertschätzung entgegen und möchten weg vom “Konsumgedanken”, hin zur langfristigen Nutzung. Dabei sind wir immer auf der Suche nach Manufakturen, Werkstätten und Künstlern die mit klassischen Werkstoffen wie Holz, Metall, Glas, Keramik und Leder arbeiten. Hieraus leitet sich auch unser Unternehmensnamen ab:

Eben Vollwaren wie Vollwertig – voll gut!

Die Vollwaren Handelsgesellschaft wurde im Sommer 2010 gegründet und war zunächst ein rein online agierendes Unternehmen, das sich aber zum Ziel gesetzt hatte, auch direkt mit seinen Kunden in Kontakt treten zu können. So entstand schnell unser erstes Ladengeschäft. Anhaltende Erfolge im Multikanalvertrieb ermöglichten uns dann unser jetziges Einrichtungshaus “WOHNdervoll” auf gut 1000 qm, in Hesel Ostfriesland.

Voll zufrieden!

Neben der Freude an schönen und nachhaltigen Produkten, die unsere Kunden glücklich machen, sehen wir unsere gesellschaftliche Verpflichtung als Unternehmen. Vollwaren bildet junge Menschen im Betrieb aus und bietet ihnen im Anschluss einen sicheren Arbeitsplatz.

Voll Treffer!

Wir entwickeln uns und unsere Sortimente kundenorientiert stetig weiter und freuen uns, wenn wir mit unserer Auswahl bei Ihnen “ins schwarze Treffen”. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Stöbern in unserem Onlineshop ” Vollwaren.de” oder auch herzlich willkommen in unserem Einrichtungshaus “WOHNdervoll”.

Vollwaren – Interior für Individualisten

Es sind die besonderen Dinge, die uns ein Leben lang begleiten und unserem Alltag Geborgenheit und Individualität bescheren. Vollwaren wurde aus der Idee heraus geboren diese besonderen Dinge zu finden und Ihnen anzubieten. Wir selbst bringen unseren Produkten große Wertschätzung entgegen und möchten weg vom “Konsumgedanken”, hin zur langfristigen Nutzung. Dabei sind wir immer auf der Suche nach Manufakturen, Werkstätten und Künstlern die mit klassischen Werkstoffen wie Holz, Metall, Glas, Keramik und Leder arbeiten. Hieraus leitet sich auch unser Unternehmensnamen ab:

Kontakt

Vollwaren Handelsgesellschaft mbH

Sven Oliver Brüggemann

Oldenburger Straße 26

26835 Hesel

04950/8063696

sven.o@vollwaren.de

https://www.vollwaren.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.