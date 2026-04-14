Vom Transferschatten ins Rampenlicht

„Tore des Lebens“: Ex-Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten geht auf Lesetour – mit Gästen aus Bundesliga und Vereinsführung

Ingelheim am Rhein, 02.04.2026 – Der Mentoren Media Verlag kündigt die Lesetour zum Fußballroman „Tore des Lebens“ von Lars-Wilhelm Baumgarten an (Erscheinungstermin: 27.04.2026). Baumgarten, selbst viele Jahre als Spielerberater tätig, bringt die Realität hinter dem Profifußball als packenden Roman auf die Bühne – als Lesung, Talk und Signierstunde mit Gästen, die den Sport von innen kennen.

„Tore des Lebens“ erzählt von Aufstieg, Erwartungsdruck, Medienmechaniken und Identität – und trifft damit ein Thema, das weit über den Fußball hinausreicht. Die Tour ist bewusst als Gesprächsformat angelegt: kein Skript, keine Show – sondern ehrliche Einblicke in Kabine, Karriereentscheidungen, Öffentlichkeit und die unsichtbaren Regeln des Geschäfts.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der jüngste Bühnenauftritt auf der Leipziger Buchmesse: Dort stand der Autor gemeinsam mit Thomas Strunz (Europameister 1996) auf der Bühne. Strunz empfiehlt das Buch zudem auf der Rückseite (U4).

Lesetour „Tore des Lebens“ – Auszug (Änderungen vorbehalten)

-20.04. Karlsruhe – Lesung + Talk (Gast: Mario Eggimann, Karlsruher SC)

-23.04. Frankfurt am Main – Lesung + Talk (Gast: Markus Krösche, Eintracht Frankfurt)

-27.04. Bad Harzburg (Premiere / VÖ-Tag) – Lesung + Talk (Gast: Mathias Hain, ehem. Torwart u. a. Arminia Bielefeld)

-29.04. Braunschweig – Lesung + Talk (Gast: Marc Arnold, ehem. Geschäftsführer Eintracht Braunschweig)

-30.04. München – Lesung + Talk (Gast: Christian Nerlinger)

-15.05. Bremen – Lesung + Talk (Gäste: Thomas Schaaf, Klaus Allofs)

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

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