Von Lampenfieber zur Leichtigkeit im Sprechen

Viele Fachexperten kämpfen jahrelang mit Anspannung beim Sprechen. Tim Christopher Gasse zeigt, wie gezieltes Training Sicherheit und Leichtigkeit schafft.

Viele Menschen funktionieren im Beruf – aber sie sprechen nicht frei.

Sie präsentieren, führen Gespräche, übernehmen Verantwortung. Und doch ist da diese konstante innere Anspannung. Vor Meetings. Vor Präsentationen. Vor jedem Moment, in dem sie sichtbar werden müssen.

Lampenfieber verschwindet bei vielen nicht nach den ersten Berufsjahren. Es bleibt. Teilweise über Jahrzehnte. Nicht, weil diese Menschen ungeeignet wären, sondern weil sie nie gelernt haben, mit Sprache sicher umzugehen.

„Viele Fachexperten glauben, Nervosität sei Teil ihrer Persönlichkeit“, sagt Rhetoriktrainer Tim Christopher Gasse. „In Wahrheit ist sie oft das Ergebnis von fehlendem Training.“

In einer Arbeitswelt, in der fachliche Exzellenz selbstverständlich geworden ist, entscheidet Kommunikation über Wirkung. Wer Inhalte nicht klar strukturiert, wer sich sprachlich nicht sicher fühlt oder unter Druck verkrampft, wird schnell übersehen – unabhängig von Kompetenz oder Erfahrung.

Besonders Fachexperten leiden darunter. Sie tragen Wissen, Verantwortung und oft hohe Erwartungen. Gleichzeitig fehlt ihnen ein Raum, um Kommunikation wirklich zu trainieren. Nicht theoretisch, sondern kontinuierlich und praxisnah.

Das Ergebnis: Daueranspannung, Selbstzweifel, Rückzug.

Viele sprechen – aber nicht mit Leichtigkeit.

Viele führen – aber nicht mit innerer Ruhe.

Tim Christopher Gasse arbeitet seit Jahren mit Menschen, die genau das verändern wollen. Sein Fokus liegt nicht auf kurzfristigen Effekten oder Bühnentechniken, sondern auf nachhaltiger Sicherheit im Sprechen. Ziel ist es, Anspannung abzubauen, Struktur zu schaffen und Kommunikation so zu trainieren, dass sie sich natürlich anfühlt.

„Leichtigkeit entsteht nicht durch Mut, sondern durch Wiederholung“, so Gasse. „Wer regelmäßig trainiert, muss sich nicht überwinden – er kann sich zeigen.“

Rhetorik wird damit zu mehr als einer Fähigkeit. Sie wird zu einer Form von Selbstführung. Und zu einer Voraussetzung für berufliche Wirksamkeit in einer Zeit, in der Sichtbarkeit kein Zufall mehr ist.

Tim Christopher Gasse ist Coach für Rhetorik, Kommunikation und Führung in Hannover.

Er unterstützt Führungskräfte, Unternehmer:innen und Teams dabei, klarer zu kommunizieren, überzeugend aufzutreten und wirksam zu führen – in Präsentationen, Meetings und anspruchsvollen Gesprächssituationen.

Der Fokus liegt auf moderner Business-Kommunikation, rhetorischer Wirkung, souveränem Auftreten sowie wertschätzender Führung. Ob Einzelcoaching, Führungskräfteentwicklung oder Kommunikationstraining für Unternehmen: Die Arbeit ist praxisnah, individuell und strategisch fundiert.

Coaching & Training in Hannover und bundesweit.

