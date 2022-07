Warum ein Dailymotion-Channel mit Channel-Domain erfolgreicher ist…

Googles Domainendungen sind außerordentlich, und zum Teil überraschenderweise, erfolgreich. Jetzt führt Google die Channel-Domains ein.

Die Channel-Domain wird voraussichtlich Mitte 2023 in die General Availability oder Allgemeine Verfügbarkeit (GA) eintreten.

Channel-Domains sind die ultimativen Domains für Publisher und Content Creator, die digitale Vertriebskanäle oder Marketingkanäle erstellen und präsentieren wollen.

Alle Channel-Domains müssen zu einem Schaufenster mit digitalen und/oder physischen Produkten und publikumsbildenden Mechanismen zum Zweck der Monetarisierung führen. Beispiele solcher Schaufenster sind digitale Marktplätze und Shops.

Aber auch Ihr Dailymotion Channel könnte so ein Schaufenster sein.

Welche Gründe gibt es eine Channel-Domain zu registrieren und auf den Dailymotion-Channel weiterzuleiten?

Es gibt mindestens zwei Gründe, warum ein Dailymotion Channel mit einer Channel-Domain erfolgreicher wird?

Typisch für social networks ist, dass der Nutzer eine Unterseite in der Form “portal.com/nutzer” bekommt. Für so eine Seite ein hohes Ranking in Suchmaschinen zu erstreben, ist verlorene Liebesmüh. Die Regel wird sein, dass Suchmaschinen solche Seiten gar nicht listen.

Ratsam ist es, eine eigene Domain für die Unterseite bei Dailymotion zu registrieren und dann auf die Unterseite weiterzuleiten.

Damit steigen die Chancen, mit dem ganzen Inhalt auf Dailymotion auch in Suchmaschinen aufzutauchen. Es bietet sich an, für Channels auf Dailymotion die neue Domain .channel zu verwenden.

Der Name eines Dailymotion-Kanals wie meinname.channel ist eleganter und kürzer als zum Beispiel https://www.dailymotion.com/tvchannels. Je kürzer eine Domain ist, desto merkfähiger ist sie. Die Merkfähigkeit einer Domain ist ein wichtiger Schlüssel beim Marketing der Webseite einer

Domain.

Übrigens: Die Argumente, die dafür sprechen, eine Channel-Domain für einen Videomotion Channel zu verwenden, sprechen auch dafür eine Channel-Domain auf einen Youtube-Channel, Vimeo-Channel oder Twitch-Channel weiterzuleiten.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/channel-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/channel-domain.html (English)

