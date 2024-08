Warum es sich lohnt, sich rechtzeitig über die Berufsunfähigkeitsversicherung zu informieren

In der heutigen Arbeitswelt, die von Stress, zunehmenden Anforderungen und einem steigenden Tempo geprägt ist, bleibt ein Thema oft unbeachtet: die eigene Arbeitskraft. Dabei ist sie das wertvollste Gut, das wir besitzen. Doch was passiert, wenn wir plötzlich nicht mehr arbeiten können? Genau hier setzt die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) an – ein Schutzschild, das viele zu spät erkennen.

Was ist die Berufsunfähigkeitsversicherung?

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine private Vorsorge, die im Falle einer gesundheitlich bedingten Berufsunfähigkeit eine monatliche Rente auszahlt. Dies ist besonders wichtig, weil staatliche Leistungen wie die Erwerbsminderungsrente in der Regel nicht ausreichen, um den Lebensstandard zu halten. Doch obwohl die Absicherung der eigenen Arbeitskraft existenziell ist, wird sie oft vernachlässigt. Viele Menschen informieren sich erst über die BU, wenn gesundheitliche Probleme bereits bestehen – dann kann es jedoch bereits zu spät sein.

Der Vorteil frühzeitiger Information

Es gibt zahlreiche Gründe, warum es sinnvoll ist, sich frühzeitig mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung zu beschäftigen:

Gesundheitszustand und Risikoprüfung: Je jünger und gesünder man ist, desto einfacher und günstiger ist es, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Versicherer führen eine umfangreiche Gesundheitsprüfung durch, um das Risiko abzuschätzen. Bestehen bereits gesundheitliche Probleme, kann es schwierig werden, eine bezahlbare Versicherung zu finden oder überhaupt akzeptiert zu werden.

Günstigere Beiträge: Wer jung einsteigt, zahlt meist deutlich geringere Beiträge. Je früher der Vertrag abgeschlossen wird, desto länger ist der Zeitraum, über den Beiträge verteilt werden, und desto niedriger fallen diese pro Monat aus.

Umfassender Schutz von Anfang an: Berufsunfähigkeit kann jeden treffen – unabhängig von Beruf oder Alter. Es ist ein Irrglaube, dass vor allem ältere Menschen oder Personen in körperlich belastenden Berufen betroffen sind. Auch psychische Erkrankungen wie Burnout zählen zu den häufigsten Ursachen für eine Berufsunfähigkeit. Deshalb lohnt es sich, bereits als junger Erwachsener oder Berufsanfänger diesen wichtigen Schutz zu berücksichtigen.

Häufige Fehler beim Abschluss einer BU-Versicherung

Viele Menschen machen den Fehler, erst im Laufe ihres Berufslebens über eine BU nachzudenken, wenn sich die ersten gesundheitlichen Beschwerden einstellen oder das Risiko spürbar steigt. Spätestens dann wird deutlich, dass eine frühzeitige Auseinandersetzung entscheidend gewesen wäre. Eine sorgfältige Beratung ist unerlässlich, denn die Angebote auf dem Markt sind vielfältig und teilweise komplex.

Auf binversichert.de finden Sie umfassende Informationen zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier werden die wichtigsten Fragen beantwortet und wertvolle Tipps gegeben, wie man den passenden Schutz findet.

Fazit: Vorsorge zahlt sich aus

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen, um sich gegen den Verlust der eigenen Arbeitskraft abzusichern. Wer sich frühzeitig informiert und absichert, spart nicht nur Beiträge, sondern sichert sich auch umfassenden Schutz zu bestmöglichen Konditionen. Es lohnt sich, jetzt aktiv zu werden, denn das Leben ist unvorhersehbar – und eine solide Absicherung ist Gold wert.

