Warum professionelle Übersetzungen für Unternehmen ein Muss sind

Übersetzungen sind für viele Unternehmen ein lästiger Kostenfaktor, doch die Wahrheit ist, dass diese Kosten eine wichtige Investition darstellen. Die voranschreitende Globalisierung macht Übersetzungen unentbehrlich. Obwohl die englische Sprache überall verbreitet ist, sind korrekte Übersetzungen von Sprachen für den Unternehmenserfolg von großer Bedeutung. In der EU dürfen andere Sprachen als Englisch nicht ignoriert werden, daher kommt Sprachen wie Französisch, Deutsch und Spanisch eine bedeutende Rolle zu, vor allem, da sie nicht nur in Europa gesprochen werden. Simone Sentz de Durán ist diplomierte Übersetzerin für Spanisch, Englisch, Deutsch und Französisch und kennt die Gründe, warum professionelle Übersetzungen nicht unterschätzt werden sollten.

Eine professionelle Übersetzung vs. eigene Mitarbeiter

Unternehmen setzen häufig auf zweisprachige Mitarbeiter, um Kosten zu sparen. Für Telefongespräche mag dies ausreichen, nicht jedoch für wichtige Dokumente, Verträge oder Verhandlungen. Dort ist die Qualität der Übersetzung ausschlaggebend. Sprachliche und kulturelle Besonderheiten prägen Sprache und Ausdruck. Tritt man während einer Verhandlung in ein sprachliches Fettnäpfchen, kann dies ein vielversprechendes Geschäft zu Nichte machen.

Übersetzungstechnologien

Innovative und effiziente Technologien helfen dabei eine Übersetzung perfekt zu machen. Doch die eigentliche Arbeit und das Wissen einer professionellen Übersetzerin, wie Simone Sentz de Durán, kann eine Software nicht ersetzen. Unprofessionelle Übersetzungen könnten kostspielige Fehler nach sich ziehen, die für das Unternehmen weitreichende Folgen haben könnten. Kostenfreie online Übersetzungsdienste sind nicht zu 100 % fehlerfrei, was man bei diesen auch nicht erwarten kann. Diese dienen zur sinngemäßen Erfassung eines Textes, sind jedoch nicht für wichtige Korrespondenz geeignet.

Professionelle ÜbersetzerInnen, wie Simone Sentz de Durán überzeugen mit sprachlichen Qualifikationen und können in Texten Einheitlichkeit und Qualität gewährleisten. Das macht außerhalb des Unternehmens einen professionellen Eindruck.

Vielleicht nehmen es potentielle Geschäftspartner einem nicht übel, wenn ein Übersetzungsfehler passiert, aber was, wenn es anders ist. Simone Sentz de Durán ist davon überzeugt, dass Unternehmen, die auf dem internationalen Markt glänzen möchten, nicht an professionellen Übersetzungen vorbeikommen. Sie weiß wie bedeutungsvoll professionelle Übersetzungen sind und welche Vorteile diese für Unternehmen bringen können.

Hier können Sie Simone Sentz de Durán auf LinkedIn folgen: https://www.linkedin.com/in/simone-sentz-de-dur%C3%A1n-4bb8236b/?originalSubdomain=de

Simone Sentz de Durán ist diplomierte Übersetzerin für die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Firmenkontakt

Simone Sentz de Durán

Simone Sentz de Durán

Unterdorf. 11

79112 Freiburg

00491746973033

simone-sentz-web@web.de

https://www.linkedin.com/in/simone-sentz-de-dur%C3%A1n-4bb8236b/?originalSubdomain=de

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Marina Guva

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.