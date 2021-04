Was macht eigentlich SEO Manager?

Informationen zu einem spannenden Job im Onlinemarketing

Ein SEO Manager ist für die Umsetzung, Planung und Steuerung der Maßnahmen zuständig die dafür sorgen, dass Websites in Suchmaschinen so gut wie möglich gefunden werden können. Das betrifft in den allermeisten Fällen in erster Linie die Suchmaschine Google.

SEO bedeztet, daß der SEO Manager Trends und Maßnahmen recherchiert und umsetzt. Eine guter SEO Manager kann eine stringente SEO Strategie planen und umsetzen. Dazu werden u.a. verschiedene Analyse Tools genutzt, die dem SEO Manager einen Überblick über bestimmte Daten verschaffen.

Eine wichtige Besonderheit von SEO Projekten ist der langfristige Charakter der Arbeit. Die ersten Maßnahmen zeigen oft erst nach einigen Wochen Auswirkungen und selbst nach Jahren gibt es noch Arbeit mit einer Domain

In der Regel beginnt die Arbeit mit der Analyse einer Domain und einer Keyword Recherche (Suchbegriff Analyse). Auf Basis von Analyse und Suchbegriffen werden Strategien für OnSite- und OffSite-Konzept entwickelt. Diese Strategien werden dann von vielen unterschiedlichen Stellen ausgeführt, während der SEO Manager das Projektmanagement und Kundenberatung übernimmt. Zu diesen Stellen gehören Development (Technische Anpassungen), Autoren (Content) und Linkbuilding.

Der SEO Manager plant, steuert, berät und kontrolliert alle an der Suchaschinenoptimierung beteiligten Stakeholder. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Überwachung von Konkurrenz, sowie deren Strategien und Maßnahmen.

Dadurch, dass der SEO Manager ein relativ neues Berufsbild ist, fallen Aufgaben, Ausbildung und Werdegang sehr unterschiedlich aus.

Diese konkrete Aufgaben fallen typischerweise in den Tätigkeitsbereich des SEO Manager

Für eine gute Indexierbarkeit der Website sorgen

Für eine hohe Nutzerfreundlichkeit der Website sorgen

Recherce von Keywords und Themen

Planung und Umsetzung von Konzepten, die den Webauftritt optimieren

Monitoring und Controlling aller zuvor ausgearbeiteten Maßnahmen zur Optimierung des Webauftritts

Schnittstelle zu externen Dienstleistern (z.B. Content in Auftrag geben/annehmen)

Abstimmung mit den anderen Abteilungen, wie Affiliate Management, Online Redaktion, Webentwicklung oder der Grafik Abteilung

Statistische Analysen mithilfe von Tools aufbereiten und diese dann präsentieren

Autodidaktische Weiterbildung in allen wichtigen Bereichen

OffPage Optimierung durch genügend Linkkooperationen

Markt und Konkurrenz Beobachtung

Analyse der Google Search Console

Weitere Informationen zum Beruf des SEO Managers

Insgesamt kann man sagen, daß die Aufgaben des SEO Managers sind sehr vielfältig sind. Und das sind nicht verwunderlich, denn schließlich gibt es auch jeden Tag komplett neue Suchanfragen.

