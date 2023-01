Was sind Backlinks und wofür sind sie gut? SEO Optimierung für Webseiten und Shops

Wer heutzutage einen eigenen Shop eröffnen will oder generell eine Website oder Online-Zeitung ins Leben ruft, der muss sich früher oder später mit dem Thema SEO Optimierung auseinandersetzen. Denn nur wer seine Inhalte und Produkte auf die Suche von Google optimiert, kann am Ende auch von anderen gefunden werden. Für das Ranking selbst spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Neben einem inhaltlich sauberen Aufbau müssen Sie sich auch auf Backlinks konzentrieren. Allerdings stellen sich hier gleich mehrere Fragen. Was genau sind Backlinks und wofür sind sie gut? Mit all diesen Fragen und vielem mehr hat sich der folgende Artikel ausführlich beschäftigt.

Was sind Backlinks?

Ganz zu Beginn sollte einmal kurz erklärt werden, was Sie sich unter diesem Link vorstellen können. Vom Deutschen ins Englische übersetzt bedeutet das Ganze so viel wie „Rückverweis“. Dabei handelt es sich um einen Link, der von einer anderen Website gesetzt wurde. Unterschieden werden in der Regel zwischen internen und externen Links. Dieser zählt zu den externen.

Geht es um das Thema SEO, so wird immer wieder dessen Wichtigkeit abgesprochen. Doch nach wie vor gehören solche Links zu einem wichtigen Instrument von Google, um die Seriosität einer Website genauer zu beurteilen. Jeden Tag entstehen tausende an neuen Seiten. Suchmaschinen können qualitativ hochwertige Seiten nur dann herausfinden, sofern diese ein positives Feedback von anderen Nutzern bekommen. Natürlich spielen noch zahlreich andere Faktoren dafür eine Rolle. Trotzdem muss der Rückverweis in jedem Falle ernst genommen werden.

Wichtigkeit von Backlinks

Wie bereits angesprochen darf die Wichtigkeit der Backlinks nicht unterschätzt werden. Generell ist aber nicht jeder Link gleich ein Link. Aber wo genau können die Links einem selbst weiterhelfen? Kurz zusammengefasst liegt der Fokus auf den drei folgenden Bereichen:

Ranking

Findbarkeit

Verweistraffic

Suchmaschinen wie zum Beispiel Google bewerten einen Link als Empfehlung. Je mehr Links eine Seite beziehungsweise eine bestimmte URL hat, umso besser für das allgemeine Ranking, sofern alles mit rechten Dingen läuft. Außerdem finden Suchmaschinen durch erneutes Suchen neue Inhalte. Je beliebter die Seite, umso häufiger schauen die Crawler beim Suchen und Erfassen neuer Inhalte vorbei. Ein ganz klarer Vorteil. Der letzte Punkt befasst sich mit der sogenannten Verweistraffic. Links dieser Art wurden ins Leben gerufen, um Menschen auf nützliche Inhalte hinzuweisen. Das kann mithilfe eines Gastartikels mit Ankertext stattfinden oder auf eine andere Weise.

Was macht einen guten Backlink aus?

Ebenfalls wichtig ist die Frage, welche Komponenten dem Link eine besonders gute Wirkung geben. Denn wie bereits angesprochen wird nicht jeder Link gleich gehandelt. Kurz und knapp verfügen hochwertige Links über folgende Kriterien:

Autorität

Relevanz

Traffic

Platzierung

Anchor-Text

nofollow / dofollow

Der Link sollte immer themenrelevant sein. Keiner möchte von einer Vergleichsseite von Akkuschraubern zu einer DIY-Anleitung für Servietten geleitet werden. Starke Seiten übertragen mit einem gesetzte Link Autorität. Zwischen organischem Traffic und Autorität der Seite stehen ganz klar Zusammenhänge.

So lassen sich die Links prüfen

Letztendlich stellt sich noch die Frage, wie genau solche Links geprüft werden können. Dazu gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Entweder mithilfe der Google Search Console oder über einen Drittanbieter. Die Konsole von Google bietet bereits interessante Metriken. Jedoch wird für eine professionelle Nutzung ein Tool von Drittanbietern empfohlen, die weitere Infos darstellen können.

Wo solche Links integrieren?

Guest Posts und co. eignen sich prima, um Backlinks zu integrieren. Aber welche Stelle ist dafür am besten? Nicht zu empfehlen sind Links, die direkt im Footer enden. Auf diese Weise bekommt die Seite so gut wie keinen neuen Boost. Er sollte sich definitiv im Hauptartikel befinden und mit einer auffälligen Farbe betont werden. Je auffälliger, umso besser.

Fazit

Das Ranking von Google beeinflusst Websitebesitzer ihre Seiten anzupassen. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist das Thema Backlinks, die wie eine Art Rückverweis agieren. Doch mehrere Links davon bedeutet nicht gleich ein besseres Ranking. Sie müssen qualitativ hochwertig sein und dürfen beispielsweise nicht im Footer verschwinden. Dessen ungeachtet spielen noch andere Faktoren für den Erfolg eine Rolle wie Struktur, Keywords und ähnliches.

