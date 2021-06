Webinar der Vidal MMI: “Aktuelle Stunde zur Pharmakovigilanz” am 24.06.2021

Online-Veranstaltung mit hochkarätigem Expertenteam

Langen, 14.06.2021. Am Donnerstag, 24. Juni 2021 (16.00 Uhr) findet erstmals unsere “aktuelle Stunde” – ein einstündiges Webinar zur Pharmakovigilanz – statt.

Das Thema Pharmakovigilanz ist mit den Impfungen gegen COVID-19 aktueller denn je. Unabhängig davon beschäftigt sich die Vidal MMI Germany GmbH im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung verstärkt mit der optimalen Bereitstellung und Verfügbarkeit von Informationen zu Arzneimitteln für die bestmögliche Anwendung medikamentöser Therapien.

Mit den beiden Experten Professor Dr. Carsten Culmsee von der Philips-Universität in Marburg und Dr. med. Renald Hennig, Senior Consultant der Scratch Pharmacovigilance, werden wir über die Möglichkeiten für eine verbesserte Pharmakovigilanz sprechen und welche Rolle digitale Lösungen dabei spielen können:

Verordnungen im digitalen Workflow – Sollbruchstelle oder Chance für die Pharmakovigilanz?

Klinische Pharmazie – Worauf kommt es bei Bewertung und Information zu Arzneimittelrisiken an?

Pharmakovigilanz im Produkt Lifecycle – warum Post Authorisation Safety Studies zur Regel werden?

Die Experten:

Prof. Dr. Carsten Culmsee, Institut für Pharmakologie und Klinische Pharmazie an der Philips-Universität-Marburg.

Seine Forschungsarbeiten in der Klinischen Pharmazie umfassen evidenzbasierte Bewertungssysteme für die Selbstmedikation und Maßnahmen zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei chronischen Erkrankungen.

Dr. med. Renald Hennig, Senior Consultant SCRATCH Pharmacovigilance in Butzbach (Hessen).

Seit 2008 als Consultant und Trainer für zahlreiche forschende Arzneimittelhersteller beratend und ausbildend tätig. Sein Kundenstamm umfasst Kleinstunternehmen und Großkonzerne, sowohl forschende Firmen als auch Generikahersteller.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Interessierte können sich anmelden unter:

https://register.gotowebinar.com/register/4605629224087553040

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden, globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

Kontakt

Vidal MMI Germany GmbH

Lydia Schneiderheinze

Monzastraße 4

63225 Langen

06103 2076136

l.schneiderheinze@mmi.de

https://www.mmi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.