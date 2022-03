Webseite germany-refugee-centers.de hilft Flüchtlingen aus der Ukraine

Wie viele private Hilfsorganisationen unterstützt die Webseite germany-refugee-centers.de Flüchtlinge aus der Ukraine.

Geboren “aus der Not heraus” stellte der Betreiber fest, dass zwar sehr viele Informationsquellen vorhanden sind, diese aber die Betroffenen schlecht oder gar nicht erreichen. Beispielsweise gibt es bei vielen staatlichen Stellen entsprechende Webseiten und Telefonnummern. Leider musste man aber in der Praxis feststellen, dass häufig telefonisch niemand erreicht werden konnte. Eventuell ist da noch der berühmte Anrufbeantworter, der, natürlich in deutscher Sprache, die Ansagen herunterleiert.

Auch Webseiten mit wichtigen Informationen sind häufig auf Deutsch. Auch die Tatsache, dass Flüchtlings-Angelegenheiten auf Länderebene behandelt werden, wo unterschiedliche Regelungen gelten ist nicht förderlich.

Es gibt in der Tat unzählige Hilfsorganisationen, viele ehrenamtlich und freiwillig, die meistens jedoch auch regional tätig und in der momentanen Situation völlig überlastet sind.

Organisationen die zum Beispiel Unterkünfte von Privatpersonen an Flüchtlinge aus der Ukraine vermitteln arbeiten manuell was sehr zeitaufwändig ist. Die Hilfsbereitschaft der Deutschen ist sehr groß. Häufig übersteigen sogar die Angebote noch die Nachfrage an Unterkunft. Dies liegt natürlich nicht nur an den manuellen Prozessen, sondern vielmehr auch daran, dass diese Informationen und Angebote die Flüchtlinge aus der Ukraine gar nicht erreichen.

Daher hat sich germany-refugee-centers.de entschlossen, diese Lücke zu schließen. Es wurde hier ein zentrales Portal geschaffen, das momentan ständig mit den nötigen Informationen erweitert wird.

