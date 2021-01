Website der TROPPER DATA SERVICE AG in neuem Gewand

Leverkusen. Die TROPPER DATA SERVICE AG hat ihre Internet-Präsenz neu gestaltet. Die komplett überarbeitete Website informiert neben dem eigenen Leistungsspektrum umfassend über sämtliche Facetten des digitalen Input- und Dokumenten-Managements. Besucher erfahren beispielsweise, wie sie von einer elektronischen Personal- oder Kreditakte, dem digitalen Posteingang, einem Enterprise-Content-Management-System oder der elektronischen Rechnungsverarbeitung profitieren können.

Damit Interessenten schnell zu den für sie relevanten Themen gelangen, konzipierte TROPPER ihren Online-Auftritt intuitiv und nutzerfreundlich in ansprechendem Design. Die Website bietet dem Nutzer beispielsweise den für ihn passenden inhaltlichen Einstieg – entweder nach Bedarfsbereichen oder Branchen. Mithilfe der komfortablen Onsite-Suche findet er gezielt die gewünschten Informationen.

Darüber hinaus sind in einem Blog Pressemitteilungen, spannende Case Studies und interessante Fachartikel übersichtlich zusammengefasst. Die nächste Ausbaustufe sieht unter anderem einen regelmäßig erscheinenden Newsletter und ein Bewerberportal im Karrierebereich vor.

Die neue Website ist unter der bekannten Adresse www.tropper.de erreichbar.

Über die TROPPER DATA SERVICE AG:

Die TROPPER DATA SERVICE AG hat sich seit ihrer Firmengründung im Jahr 1966 auf Dienstleistungen und Produkte für das Input- und Dokumenten-Management spezialisiert. Das Unternehmen gestaltet, integriert und pflegt komplexe Dokumenten-Management-Systeme und migriert Daten und Systeme. Ein weiterer Schwerpunkt sind Outsourcing-Dienstleistungen für die Datenkonvertierung und -archivierung sowie Business Process Services für Banken und Versicherungen. Hierfür ist TROPPER DATA SERVICE mit mehr als 300 qualifizierten Mitarbeitern einer der größten Dienstleister in Deutschland. Der Firmensitz ist Leverkusen, eine Niederlassung befindet sich in Neuenhagen/Berlin. Weitere Geschäftsstellen sind in Ratingen und Dresden angesiedelt. Zu den Kunden von TROPPER DATA SERVICE zählen Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen sowie Behörden von Bund, Ländern und Kommunen.

Firmenkontakt

TROPPER DATA SERVICE AG

Dirk Wilbertz

Marie-Curie-Str. 6

51377 Leverkusen

+49 214 4049-0

info@tropper.de

http://www.tropper.de

Pressekontakt

good news! GmbH

Nicole Gauger

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

+49 451 88199-12

nicole@goodnews.de

http://www.goodnews.de