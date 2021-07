Website für Immobilien Profis

Ihre Maklerwebsite in nur 10 Minuten

Unser Webseiten Baukasten für die Immobilienbranche inkl. Open Immo Import, Leadgenerator, Landinpage Generator und Objekt Darstellung

Willkommen beim CRMPRO GmbH Webseiten Baukasten

Drag&Drop Layout Editor

Unser Anspruch ist es Sie als Makler oder Bauträger bei der Präsentation Ihrer Objekte zu unterstützen. Dabei soll es für Sie möglich sein alle Inhalte selbst zu ändern. Das ist mit unserem Editor ganz einfach.

Bedienung und Technik

Text & Bild

Ändern Sie ganz einfach Ihre Bilder und Texte. Der intuitive Drag & Drop Editor macht es sehr einfach Ihre Seite auf dem Laufenden zu halten.

Makler Website

Unsere Webseiten beinhalten Tools die speziell für die Immobilienwirtschaft entwickelt wurden. Objektdarstellung, Detailansicht, Open Immo Import uvm.

Objektübertragung

Unsere Seiten beinhalten eine Open Immo Schnittstelle. So können Sie Objekte von Ihrer Makler Software direkt auf Ihre Seite übertragen.

Mobil Ready

Eine professionelle Website muss natürlich auf allen Geräten funktionieren. 2020 wurden 80% aller Webseitenbesuche über mobile Geräte getätigt. Responsive Darstellung ist also Pflicht.

Entwürfe speichern

Mit unserem System können Sie Inhalte vorbereiten und speichern und erst am Tag der geplanten Veröffentlichung online stellen und aktivieren.

Ranking

Ihre Webseite ist für ein gutes Ranking vorbereitet. Suchmaschinenoptimierung ist ein sehr umfangreiches Thema und Zeitintensives Thema. Ihre Seite liefert alles was Sie für die Optimierung benötigen.

Sicherheit

SSL Zertifikat

Ihre Seite ist von Beginn an durch ein SSL Zertifikat geschützt

Backup

Ihre neue Seite wird einmal pro Tag automatisch gespeichert

Sicherheit

Ein Sicherheits-Plugin schützt Ihre Seite vor Angriffen von außen

Services

Support

Wir sind für Sie da. Falls Sie bei der Anpassung Ihrer neuen Internetseite Hilfe benötigen können Sie uns gerne kontaktieren.

Email Support

Fragen und Hilfestellung per Email werden in der Regel innerhalb 48 Stunden beantwortet. Muss es schneller gehen dann rufen Sie uns einfach an.

Statistik

Jede Website enthält ein einfaches Statistik Tool. So können Sie jederzeit sehen wieviele Besucher Ihre Website hat und woher diese kommen.

Videotraining

Damit Sie Ihre Internetseite so einfach wie möglich selbst bearbeiten können haben wir einige Videos für Sie erstellt. So können Sie sich jederzeit selbst schulen.

Domain Umzug

Wir übernehmen den Domainumzug oder die DNS Weiterleitung für Sie (Sie bleiben in jedem Fall Besitzer der Domain)

Lead Generator

Mit unserem Lead Generator können Sie automatisch Verkäufer akquirieren. Dieses professionelle Tool ist in allen IMMO-Profi Mitgliedschaften enthalten.

Preise:

49€ / pro Monat Jahreszahlung

199€ Einrichtungsgebühr

Alle Infos dazu finden Sie hier:

https://crm-pro.de/

Wir präsentieren Ihnen gerne jederzeit FLOWFACT Universal CRM ganz nach Ihre Anforderungen und Vorstellungen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und wir können Ihnen alle Funktionen und Optimierungsmöglichkeiten rund um FLOWFACT per Fernzugriff auf Ihrem Monitor oder bei Ihnen vor Ort zeigen.

Selbstverständlich können an der Präsentation auch mehrere Ihrer Mitarbeiter, auch über unterschiedlichste Standorte, teilnehmen.

Wir nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

flowfact@crmpro.de

https://www.crmpro.de

