Wechsel in der Geschäftsführung bei NewTec

Dr. Achim Wohnhaas wird neuer Geschäftsführer bei dem Spezialisten für Functional Safety und Embedded Security

Pfaffenhofen a. d. Roth, 30. Juni 2020. Dr. Achim Wohnhaas wird Mitglied der Geschäftsführung von NewTec. Er übernimmt damit die Position von Ulrich Schwer, der aus der operativen Geschäftsführung ausscheidet.

Dr. Achim Wohnhaas war von 2010 bis 2019 Geschäftsführer der GIGATRONIK-Gruppe, die ab 2017 in die AKKA Technologies Group integriert wurde.

Als Vice President Region Americas war er zuvor bei T-Systems verantwortlich für das Geschäftsfeld Systemintegration in Nord- und Südamerika und darüber hinaus Mitglied im Regional Management Board der T-Systems und im Aufsichtsrat der T-Systems North America.

Bei NewTec wird der erfahrene Unternehmensentwickler insbesondere das strategische Wachstum und die internationale Ausrichtung weiter vorantreiben sowie neue Geschäftsfelder in den Kernkompetenzen Functional Safety und Embedded Security erschließen.

Als promovierter Maschinenbauer mit Schwerpunkt Mechatronik ist Dr. Wohnhaas nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner für die technische Zusammenarbeit mit NewTec-Kunden und Partnern. Mit seiner fachlichen und unternehmerischen Expertise wird NewTec in Zukunft noch besser in der Lage sein, als strategischer Partner für die digitalen Projekte seiner Kunden aufzutreten.

NewTec ist ein führender Spezialist für Functional Safety und Embedded Security in den Bereichen Medizintechnik, Industrie sowie Automotive & Transport. Das Unternehmen begleitet seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation, berät sie in Sicherheitsfragen und unterstützt sie bei der Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle und innovativer Produkte.

NewTec bietet umfassende Leistungen und Lösungen für den gesamten Produkt-Lebenszyklus: ganzheitliche Technologieberatung, Know-how-Transfer und Safety- und Security-Konzepte, maßgeschneiderte Hard- und Software-Entwicklung, Cloud-Lösungen, Plattformen und sofort einsatzfertige Lösungen für sichere Produktentwicklungen sowie Unterstützung bei Markteinführung und Zulassung.

Gegründet 1986, verfügt NewTec über mehr als drei Jahrzehnte Projekt-Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter an fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen.

