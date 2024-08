WECO präsentiert innovative Steckverbinder auf der electronica India 2024

Fokus auf neue Wachstumsmärkte und Kundennähe für individuelle Verbindungslösungen

Hanau, im August 2024 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für den Elektronik- und Elektrotechnik-Bereich, präsentiert ihre Produkte bereits zum sechsten Mal auf der electronica India 2024. Die Messe, die vom 11. bis 13. September 2024 im India Expo Centre in Greater Noida, Delhi stattfindet, gilt als Indiens führende Fachmesse für elektronische Komponenten, Systeme und Anwendungen. Im Mittelpunkt der WECO-Präsentation in Halle 11, Stand H11.L21stehen die Steckverbinder-Serien 307, 3070 und 308 sowie die gesamte Serie 300 von WECO. Darüber hinaus wird die Serie 900 vorgestellt, die mit ihren robusten und innovativen Eigenschaften speziell für anspruchsvollste Anwendungen im indischen Markt stark nachgefragt wird.

„Indien ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte, und der Faktor ‚Touch and Feel‘ spielt dort beim Kaufverhalten eine große Rolle. Indische Unternehmen setzen bei der Produktion für den Weltmarkt auf Qualitätskomponenten namhafter internationaler Hersteller, die höchsten internationalen Standards entsprechen. Die electronica India als Leitmesse der indischen Elektronikindustrie ist daher das ideale Forum, um Branchenexperten und Kunden direkt von der Qualität und Vielfalt unserer Produkte zu überzeugen“, sagt Detlef Fritsch, Geschäftsführer der WECO Contact GmbH.

WECO präsentiert bewährte und neue Steckverbinder-Baureihen

WECO wird in Delhi insbesondere Steckverbinder-Serien wie die Reihenklemmen der Serie 300 präsentieren, die sich für Leiteranschlüsse wahlweise mit schraublosen, schraubbaren oder steckbaren Anschlüssen eignen. Die Flachsteckleisten der Serien 307, 308 und 3070 kombinieren gerade Flachstecker mit Schraubanschlüssen und haben sich ebenfalls bereits auf dem indischen Markt bewährt. Die Produkte der Serie 308 werden unter anderem von allen indischen Bahngesellschaften im Bereich der Antriebselektronik eingesetzt und kommen auch bei der Produktion von Kaffeevollautomaten zum Einsatz.

Highlight: Serie 900 mit Doppellötanschluss

Ein Messe-Highlight in Delhi ist die neue Flachsteckverbinder-Serie 900 mit Doppellötanschluss, die für Flachsteckhülsen unterschiedlicher Abmessungen geeignet ist und optional mit dem Isoliergehäusesystem ISO-900 kombiniert werden kann. Durch das Zusammenfügen einzelner Gehäuseteile entsteht ein komplettes Gehäuse für die Flachsteckhülsen, das auch individuell an verschiedene Raster angepasst werden kann. Die Doppelfederkontakte sind lagerichtig in die Gehäuse einzusetzen und rasten hörbar ein. Das Gehäuse bietet eine sichere Isolation, um sicherzustellen, dass keine Stromübertragungen oder Kurzschlüsse auftreten können, die durch ungeschützte Kontakte verursacht werden. Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag und Sicherheit vor Verschmutzung runden die Vorteile dieses Systems ab.

Maßgeschneiderte Lösungen und langfristige Partnerschaften im Fokus

„Mit unserer Präsenz auf der electronica India verfolgen wir mehrere strategische Ziele“, erläutert WECO-Geschäftsführer Detlef Fritsch: „Neben der Präsentation unserer Produkte steht die Generierung neuer Anfragen für kundenspezifische Lösungen im Vordergrund, um das Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte weiter auszubauen. Mit einem umfassenden Angebot und dem direkten Austausch vor Ort wollen wir die Basis für langfristige Partnerschaften und eine nachhaltige Marktposition in Indien weiter vertiefen.“

Eventdetails:

Veranstaltung: electronica India 2024

electronica India 2024 Datum: 11. – 13. September 2024

11. – 13. September 2024 Ort: India Expo Centre, Plot No. 23/25, 27/29, Knowledge Park II, Greater Noida, 201306 Delhi

India Expo Centre, Plot No. 23/25, 27/29, Knowledge Park II, Greater Noida, 201306 Delhi Treffpunkt: Halle 11, Stand H11.L21

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Brasilien, Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com