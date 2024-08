Berliner Symbole für Freiheit und Völkerverständigung als Reiseandenken

Buddy Bear-Produkte in den Shops der Wöllhaf-Gruppe passend zur Ausstellung am BER

Am Flughafen Berlin Brandenburg BER können Besucherinnen und Besucher derzeit die faszinierende Ausstellung United Buddy Bears – THE MINIS erleben. Die Ausstellung präsentiert 100 Mini Buddy Bären noch bis Ende Oktober. Jeder Bär repräsentiert jeweils ein Land – alle zusammen stehen für Vielfalt und Völkerverständigung und sind seit mehr als 20 Jahren zu Berliner Symbolen geworden. Gleichzeitig bietet die Wöllhaf-Gruppe in einigen Shops am BER eine Auswahl an Buddy Bear-Produkten als Reisesouvenir an.

Buddy Bear-Produkte bei Wöllhaf

Im MuseumsShop und im my Berlin – zwei Shops der Wöllhaf-Gruppe im Sicherheitsbereich des Terminal 1 – können Besucher eine Vielzahl von Buddy Bear-Souvenirs erwerben. Das Sortiment umfasst Bären in den Größen 22 cm, 12 cm und 6 cm, Schlüsselanhänger, sowie 33 cm große Bären zum Selbstbemalen. Ergänzt wird das Angebot durch Tassen mit Buddy Bear-Motiven sowie das faszinierende Buch Die Buddy Bären und der schneeweiße Elefant. Diese Produkte sind nicht nur begehrte Souvenirs, sondern zugleich ein Ausdruck der internationalen Verbundenheit und Toleranz, für die die Buddy Bears stehen. Mit dem Kauf eines Buches werden Buddy Bear Help e.V. und die Arche Berlin unterstützt.

Diese Ausstellung spiegelt nicht nur die Vielfalt der Menschen wider, die am BER abfliegen oder ankommen, sondern symbolisiert auch die Vielfalt unserer Wöllhaf-Teams in unseren Gastronomie- und Retailoutlets am BER. Die Wöllhaf-Gruppe freut sich darauf, allen die Möglichkeit zu bieten, ein Stück dieser einzigartigen Initiative mit nach Hause zu nehmen – als Geschenk oder als Erinnerung.

Jörg Rösemeier

Geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe

Neben ihrer symbolischen Bedeutung dienen die Buddy Bären auch einem wohltätigen Zweck: Durch Versteigerungen und andere Aktivitäten sammeln sie Gelder für Kinderhilfsorganisationen. Seit ihrer ersten Ausstellung haben die Buddy Bears weltweit über 2,5 Millionen Euro für UNICEF und andere lokale Kinderhilfsorganisationen gesammelt. Seit 2001 sind die Buddy Bären aus dem Berliner Stadtbild nicht mehr wegzudenken – mehr als 2.200 Bärenfreunde wurden produziert. Die meisten werben außerhalb Berlins und Brandenburgs für die Metropolenregion.

by Wöllhaf steht für jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Gastronomie, Retailgeschäften und Eventlocations an deutschen Flughäfen.

Mit mehr als 30 Restaurants und Shops in Berlin, Frankfurt und Köln-Bonn ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 300 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote für Reisende auszeichnet.

Heute steht Wöllhaf auch für innovative Konzepte an weiteren pulsierenden und spannenden Orten – so zum Beispiel am Potsdamer Platz in Berlin.

