Weihnachtlich wohnen mit erwinmueller.de

Dekoration und Wohnaccessoires stimmen auf die Weihnachtszeit ein

Die Weihnachtszeit ist für viele der Höhepunkt des Jahres. Gemütlich feiern im Kreise von Familie und Freunden, umgeben vom Duft exotischer Gewürze und stimmungsvoller Dekoration. Mit den Wohnaccessoires und Dekorationsartikeln aus der Weihnachtswelt von erwinmueller.de lässt sich im Nu Weihnachtsambiente in das Zuhause zaubern.

Licht und Glitzer

Kerzen, Lichter und Glitzer sind aus der Weihnachtsdekoration nicht wegzudenken. Lichterketten, Sterne oder die putzigen Wichtelfiguren bringen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Als Dekoration im Raum oder auf dem festlich gedeckten Tisch setzen sie Akzente und verbreiten eine heimelige Atmosphäre. Bezaubernde Hingucker sind LED-Figuren und -Häuschen aus weißem Porzellan mit Ausstanzungen oder auch die beleuchteten Metallsterne.

Glanz und Glamour auf dem Festtisch

Mit Tischwäsche in weihnachtlichem Design, den dazu passenden Stoffservietten sowie kleinen Deko-Elementen wird aus jedem Esstisch eine festliche Tafel für alle Sinne. In der Weihnachtswelt von erwinmueller.de ist Tischwäsche mit verschiedensten Designs und Qualitäten zu finden. Silber, Dunkelrot, Dunkelgrün und Grau sind die beliebtesten Farben für die Festtafel, am liebsten mit eingewebten Sternen oder Schneeflocken. Ganz neu ist die buntgewebte Tischwäsche im klassischen Karomuster. Das passt nicht nur in die Adventszeit, sondern auch zum gemütlichen Landhausstil.

Sterne gehören einfach zu Weihnachten dazu und sind sowohl bei Textilien wie auch bei Dekorationen äußerst beliebt. So ist Tischwäsche mit Sternenmotiven aus der weihnachtlichen Gestaltung des Zuhauses nicht wegzudenken. Tischdecken, Tischläufer und Kissenhüllen der festlichen Serie von Erwin Müller sind mit gold- und silberfarbenen Sternen bestickt.

Ein besonderer Blickfang sind Tischläufer mit aufwendig gearbeitetem Durchbruch-Effekt und filigraner Metallgarnstickerei. In vier Farben erhältlich peppt der Läufer jede unifarbene Tischdecke auf. Dazu passen runde Aufleger in verschiedenen Größen.

Kuschelige Heimtextilien

Nach dem Festmahl entspannen oder einfach nur den Tag gemütlich auf dem Sofa verbringen. Mit den hochwertigen Kissenhüllen und Wohndecken aus Fleece, Microfaser, Velours, Strick oder Baumwollmischungen von Erwin Müller hält Gemütlichkeit im Wohnzimmer Einzug. Dunkelrote, dunkelgrüne oder weiße Heimtextilien ergänzen die festliche Weihnachtsdekoration perfekt. Auf Handtüchern bringt diese Farbkombination, in Verbindung mit weihnachtlichen Motiven und individueller Beschriftung, die Weihnachtsstimmung bis ins Bad.

In der Weihnachtswelt von Erwin Müller sind viele Dekorationsartikel und Wohnaccessoires zu finden, die das Zuhause in weihnachtliches Ambiente tauchen.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

