WEIHNACHTSZAUBER AUF DER BALLERMANN RANCH

Jan Kunath und Annette Engelhardt präsentieren musikalische Gäste und glückliche Tiere in einer der schönsten Sendung zu Weihnachten im deutschen Fernsehen.

Jan Kunath und Annette Engelhardt laden gern sich Gäste ein. Nationale und internationale Künstler wie Schlagerlegende Olaf Henning und Österreichs Musicalstar Anja Wendzel schenken geretteten Tieren ihre Stimme bei den Dreharbeiten zur Aufzeichnung einer der schönsten Weihnachtssendungen im deutschen Fernsehen, dem GUT AIDERBICHL WEIHNACHTSZAUBER. Pastor spendet weihnachtlichen Segen für Mensch und Tier.

Immer dann, wenn die große Halle der Ballermann Ranch im Landkreis Diepholz in weihnachtlichem Glanz erstrahlt, festliche Musik erklingt und internationale Stars die geretteten Tiere in ihrem Zuhause besuchen, ist die Zeit gekommen, in welcher sich der Weihnachtszauber von Gut Aiderbichl über die Koppeln und Stallungen des Pferde- und Eselparadies im niedersächsischen Scholen legt.

Nunmehr bereits zum dritten Mal wurde bei Annette und Andre Engelhardt auf der Ballermann Ranch eine Weihnachtssendung für das deutsche Fernsehen aufgezeichnet: Der GUT AIDERBICHL WEIHNACHTSZAUBER. Neun nationale und internationale Stars der Schlager-, TV- und Musicalszene folgten der Einladung, ihre bekannten Stimmen den geretteten Tieren von Gut Aiderbichl zu schenken.

„Wir freuen uns sehr, dass der Gut Aiderbichl Weihnachtzauber im vergangenen Jahr so ein großer Erfolg im Fernsehen wurde und viele Menschen an den Weihnachtstagen glücklich gemacht hat“, erläutern Annette und Andre Engelhardt, die erneut gemeinsam mit dem beliebten TV-Moderator Jan Kunath die Sendung für das deutsche Fernsehen produzieren. „Ein solcher Erfolg ist aber gleichsam eine Verpflichtung, auch in diesem Jahr wieder eine der schönsten Weihnachtssendungen im Fernsehen zu präsentieren, die von jedermann empfangen und geschaut werden kann. Und darauf dürfen sich alle Tierfreunde auch heuer wieder freuen“, versprechen die Engelhardts.

So beweist Schlagerlegende Olaf Henning eindrucksvoll, dass er mehr als nur Party kann und schlägt weihnachtliche Töne an. Der österreichische Musicalstar Anja Wendzel präsentiert ein eigens für Gut Aiderbichl geschriebenes Weihnachtslied, der österreichische Shootingstar Julia Raich liebt es zwischen den Ballermann-Eseln weihnachtlich und der ostfriesische Volksmusiker Sanny wurde zur Stimme der Shettybande im Stroh. Die beliebte Schlagersängerin Elvira Fischer aus Wildeshausen bereichert als strahlender Weihnachtengel optisch wie musikalisch inmitten von geretteten Tieren die Weihnachtsendung. Weiterhin bereichern Tom Niklas, das Duo Zweisam, Sven Polenz sowie Heino Mendoza die wunderschöne Weihnachtskulisse inmitten von Ponys und Eseln auf der Ballermann Ranch.

Als Gastgeber und Moderatorenpaar des Gut Aiderbichl Weihnachtszauber fungieren auch in diesem Jahr wieder die Ranch-Chefin Annette Engelhardt an der Seite von TV-Tausendsassa und Show-Moderator Jan Kunath, der seine musikalischen Gäste zum Talk auf das Strohsofa lädt. Annette Engelhardt empfängt den geschäftsführenden Stiftungsvorstand von Gut Aiderbichl, Dieter Ehrengruber, der eigens für die Sendung aus Salzburg angereist war. Gemeinsam mit der Leiterin der Aiderbichl-Tierakademie, Anita Hartner, wird über Themen wie Tierabsicherung, -vermittlung und -rettung informiert.

Die wahren Stars des Weihnachtszaubers von Gut Aiderbichl aber sind die Tiere, die ihre spannenden, herzigen Geschichten in kleinen, begleitenden Filmen erzählen, wie z.B. die acht Pferde, für die ein menschliches Schicksal beinahe zur schlimmen Tragödie wurde; über eine lebensgefährliche Tierrettung, bei der die Aiderbichler an ihre Grenzen gingen oder über das Schaf Eddie, das immer mit dem Kopf durch die Wand will.

Neu in der Weihnachtssendung um Tiergeschichten und Musik ist der Weihnachtssegen, der beim Gut Aiderbichl Weihnachtszauber durch Pastor Dr. Martin Trimpe mit Unterstützung von Esel Seppi und der ehrenamtlichen Tierbetreuerin Imke Hartau allen Menschen und Tieren gespendet wird.

Beim großen Finale, bei dem alle Mitwirkenden noch einmal gemeinsam im weihnachtlich geschmückten Set den Kameras und Fotografen zuwinken, erinnert Annette Engelhardt mit ihren letzten Worten an den unvergessenen TV-Kommentator Hans-Heinrich Isenbart: „Bitte vergessen Sie die Tiere nicht!“ und fügt hinzu:

„…denn sie leiden still.“

Ausstrahlungen:

24. Dezember 2022 (Heilig Abend) um 18:00 Uhr auf sonnenklarTV (Empfang über Kabel, Satellit und Live-Stream) – Empfangbar von jedermann!!

Ab 24. Dezember 2022 (Heilig Abend) im Stream über www.gut-aiderbichl.com

An den Weihnachtstagen 24.-26.12.2022 auf WIR24.TV über Satellit, im Livestream und bei WAIPU.TV

An den Weihnachtstagen 24.-26.12.2022 bei Schlagerparadies.TV (Magenta/Telekom) sowie im Livestream

Weitere Sender in Vorbereitung – weitere Infos folgen…!

Die Sendung GUT AIDERBICHL WEIHNACHTSZAUBER

ist überall und von jedermann zu empfangen!

