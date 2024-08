Weiterbildung Bauwesen: Jetzt Seminare planen für 2025!

Fortbildungen Bauvertragsrecht, VOB, HOAI und Vergabeverfahren

In den kommenden Monaten bietet die BVM wieder viele neue Seminare für Bauleiter, Projektleiter, Bauprojektmanager und Kalkulatoren. Vertiefen Sie Ihr Wissen in unseren Weiterbildungen im Bereich Bauwesen oder stärken Sie Ihre Führungskompetenzen in Soft Skills Trainings. Im Folgenden finden Sie alle ausstehenden Termine.

1. VOB/B Seminare

– Live-Online-Seminar (Teil 1):

„VOB/B kompakt und Auswirkungen des BGB-Bauvertragsrechts: Leistungsänderungen, Vergütung, Ausführung, Bedenken, Behinderungen“

Weiterbildung Bauwesen – Termine: 19.09.2024, 13.11.2024, 16.01.2025.

– Live-Online-Seminar (Teil 2):

„VOB/B kompakt und Auswirkungen des BGB-Bauvertragsrechts: Abnahme, Mängel, Sicherheiten und Schlussrechnung, Kündigung“

Termine: 20.09.2024, 14.11.2024, 23.01.2025.

– VOB/B Präsenz-Seminar

„VOB/B kompakt und Auswirkungen des BGB-Bauvertragsrechts – Die rechtssichere Durchführung von Bauvorhaben“

Termine: 06.11.2024 und 19.02.2025.

2. Vergabe nach VgV, UVgO und VOB/A

„Vergaberecht 2024: Neues zur Vergabe nach VgV, UVgO und VOB/A – Richtige Strategien bei Vergabeverfahren von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie komplexen Bauleistungen“

Termine: 18.09.2024, 18.11.2024, 09.04.2025.

Zusätzlich bieten wir das VOB/A-Seminar online in 2 Teilen an: 12. und 13.02.2025.

3. VOB/C Seminare

„Leistungsbeschreibung und VOB/C zur Bestimmung des Leistungssolls, Aufmaß und Abrechnung“

Weiterbildung Bauwesen – Termine: 08.10.2024 und 20.02.2025.

4. HOAI Seminare

„Gestaltung von Architekten- und Ingenieurverträgen, Planernachträgen und Anwendung der HOAI“

Termine: 07.10.2024 und 26.02.2025.

5. Bauablaufstörungen Seminare

– „Gestörter Bauablauf: Mehrkosten, Baupreissteigerungen, Fristverlängerungen – Aufstellung und Prüfung“

Termin: 29.10.2024,

sowie

– „Bauablaufänderungen rechtzeitig erkennen, rechtssicher dokumentieren und verhandeln“

Termin: 12.03.2025.

6. Nachtragsmanagement-Seminare

„Nachträge richtig aufstellen: Berechtigte Mehrkosten durchsetzen, unberechtigte Forderungen abwehren“

Weiterbildung Bauwesen – Termine: 14.11.2024 und 14.02.2025.

7. Weiterbildung Bauwesen: Soft Skills Trainings

Unsere Soft Skills Trainings bieten wir als Präsenzseminare in München/Ismaning an oder als Inhouseseminare.

– „Führungskräftetraining für Bauleiter und Projektleiter: Erfolgreiche Abwicklung von Bauprojekten im Team“

Termine: 11.-12.11.024 und 10.-11.02.2025.

– „Verhandlungstraining für Bauleiter und Projektleiter: Verhandeln in der Bauwirtschaft. Gespräche erfolgreich führen, Verhandlungen intelligent vorbereiten – und gewinnen!“

Termin: 03.-04.12.2024.

– „Konfliktmanagement und effektive Kommunikationstechniken für Bauleiter und Bauprojektleiter“

Termine: 08.-09.10.2024 und 10.-11.03.2025.

Erfahren Sie alle weiteren Termine und Informationen zur Weiterbildung Bauwesen in unserem Seminarkalender.

