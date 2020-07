Weltpremiere: Magnesium Körper Peeling

Magnesium Körper Peeling mit Honig, pflanzlichen Extrakten, Vitamin B6 und Hyaluronsäure

Bei dieser Weltpremiere handelt es sich um ein Peeling, dessen Grundstruktur von den Kristallen des Magnesiumchlorids (Bischofit) gebildet wird. Die Kombination mit Honig, wertvollen Pflanzenextrakten, Vitamin B6 und Hyaluronsäure ist bis jetzt auf der Welt einmalig.

Das feine Körperpeeling macht die Haut schön, strafft sie und entspannt gleichzeitig die Muskulatur!

Unser Magnesium Peeling empfehlen wir besonders nach dem Fitness-Training oder nach dem intensiven Sport, bei der Anti-Cellulite-Massage oder bei Sauna-Besuch. Auch zur Entspannung bei Krämpfen in der Muskulatur kann das Magnesium helfen.

Es gibt momentan 4 Produktvarianten von Magnesium Körper Peeling:

– mit Honigextrakt

– mit Heidelbeere, Lavendel, Vitamin B6

– mit Hibiskus, Hagebutte, Hyaluronsäure

– mit Kurkuma, Orange, Hyaluronsäure

Je 250ml zum Preis von 16,99EUR.

Zu der Produkteinführung geben wir für die kurze Zeit einen 40% Kennenlernrabatt auf unsere neuen Produkte!

Besuchen Sie die Peeling-Info-Seite und holen Sie sich dort den Rabattcode: https://www.sivash.de/magnesium-peeling-weltneuheit

Die Firma ALNOVA importiert und vertreibt seit 2010 in EU und Schweiz das einzigartige Peloid aus dem Salzsee Siwasch (engl. Sivash). Das ist ein salz-, magnesium- und sulfidhaltiger Meeresschlick, der in der rosa, an Beta-Carotin reichen, konzentrierten Sole entsteht. Auch die Sole des Salzsees und das besondere naturbelassene Meersalz, das durch die Verdunstung der rosa Sole entsteht, gehören zum Lieferprogramm des Unternehmens.

Firmenkontakt

ALNOVA UG (haftungsbeschränkt)

Alexey Layer

Durlacher Str. 33

76229 Karlsruhe

0721-4539839

info@sivash.de

https://www.sivash.de

