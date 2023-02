Weltraumforschung mitten in der Stadt: Unistellar gibt Verfügbarkeit intelligenten Teleskop eQuinox 2 bekannt

Entdecken Sie in wenigen Minuten, sogar mitten in der Stadt, die Wunder des Universums in allen Farben und Einzelheiten und lassen Sie sich vom roten Fleck des Jupiters und den Spiralen der Whirlpool-Galaxie begeistern: Das eQuinox 2 von Unistellar ist ab dem 15. Februar im Handel erhältlich.

Das jüngste Mitglied der Unistellar-Familie intelligenter Teleskope, das eQuinox 2, ist nichts weniger als eine Revolution für die Weltraumbeobachtung. Dank seiner innovativen Smart Light Pollution Reduction-Technologie eliminiert das Gerät digital einen Großteil der negativen Einflüsse innerstädtischer Lichtquellen. Ab sofort ist somit jeder in der Lage, die spektakulären Farben des Hantelnebels oder die Ringe des Saturns zu beobachten, und dies von jedem beliebigen Standort aus.

Mit seinen patentierten Enhanced Vision-Algorithmen bietet das eQuinox 2 darüber hinaus eine intelligente Livebildverarbeitung und ermöglicht so freie Sicht auf die Planeten unseres Sonnensystems sowie auf Nebel und Galaxien.

Mit dem eQuinox 2 können selbst Einsteiger innerhalb weniger Minuten mit der Beobachtung astronomischer Phänomene beginnen. Dieses intelligente Teleskop, das komplett über eine App via Handy oder Tablet bedient wird, stellt seinen Nutzern einen Katalog mit mehr als 5.000 Himmelsobjekten zur Verfügung. Zur automatischen Ausrichtung nutzt das eQuinox 2 Autonomous Field Detection, eine der wohl einfachsten wie auch und leistungsstärksten Technologien für intelligentes Ausrichten auf dem Markt. Auch wenn am Himmel nur wenige Sterne zu sehen sind, wie es in der Stadt häufig der Fall ist, ist das Teleskop in der Lage, sein Ziel präzise zu lokalisieren, anzuvisieren und zu verfolgen.

Die Unistellar-Community umfasst über 10.000 Citizen Astronomists weltweit und wächst kontinuierlich weiter. Mit dem eQuinox 2 kann jeder Interessierte an Citizen-Science-Missionen teilnehmen und so in Zusammenarbeit mit renommierten professionellen Organisationen wie dem SETI-Institut und der NASA einen direkten Beitrag zur modernen wissenschaftlichen Forschung leisten.

„Das eQuinox 2 verbindet eine hohe Leistungsfähigkeit mit unschlagbarer Benutzerfreundlichkeit. Es bietet allen Hobbyastronomen, insbesondere in der Stadt, ein revolutionäres Weltraumerlebnis“, erklärt Laurent Marfisi, Gründer und CEO von Unistellar. „Wie etwa der großartige Komet E3, der sich zum ersten Mal seit 50.000 Jahren wieder bei uns zeigt, werden sich uns viele weitere Wunder des Kosmos offenbaren.“

Ab sofort erhalten Sie das eQuinox 2 für 2.499EUR über https://www.unistellar.com/de/ und bei Astroshop.

Über Unistellar

Unistellar, der Pionier der New Astronomy, steht hinter einer neuen Kategorie von Teleskopen, den eVscopes. eVscopes sind die weltweit leistungsstärksten und einfach zu bedienenden, intelligenten Teleskope, die es ermöglichen, die Wunder des Universums in Sekundenschnelle zum Leben zu erwecken – sogar in lichtverschmutzten städtischen Umgebungen. Dank Partnerschaften mit renommierten wissenschaftlichen Organisationen wie dem SETI Institute und – für das Programm zur Entdeckung von Exoplaneten – mit der NASA Citizen Science, ermöglichen diese bahnbrechenden Verbraucherteleskope ihren Nutzern sogar, zu Citizen Scientists zu werden und so zur Spitzenforschung über Exoplaneten, Asteroiden, Kometen und vieles mehr beizutragen. Unistellar erhielt 2 CES-Auszeichnungen: Einen CES 2022 Innovation Award in der Kategorie Digital Imaging für das Unistellar eVscope 2 und einen CES Innovation Award 2018 in der Kategorie Tech for a Better World für das Unistellar eVscope. Mehr als 10.000 digitale Teleskope sind mittlerweile in Europa, Japan und Nordamerika in Betrieb und ermöglichen ein noch nie dagewesenes Beobachtungserlebnis.

