Weltrekord im Internationalen Speaker-Slam

“Eine lange Nacht mit Zittern bis zum Schluss”

Nach New York, München, Wien, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg fand der Speaker-Slam diesmal in Masterhausen statt.

81 Teilnehmer aus 11 Nationen stellten sich am 8.10.2021 der prominenten Jury aus der Medienwelt. Dazu gehörten die in Kanada lebende Stefanie Pierre, Jörg Rositzke, Geschäftsfuhrer des Fernsehkanals Hamburg 1, Ines Hollmann und Selina Hare als Radioexpertinnen, Lufthansa-Vertreterin Nicole Schlösser und Josua Laufer, Geschäftsleitung Expertenportal.

Die Herausforderung der Speaker war, ihr Expertenwissen bestmöglich zu präsentieren und Jury und Publikum zu begeistern. Die vorgegebene Redezeit war genau 4 Minuten, danach wurde das Mikrofon ausgeschaltet.

“Man spurte förmlich das Adrenalin in der Luft”, so Finalistin Christine Schmitt, die uber ihren Fachbereich Ganzheitlichkeit sprach.

Mit der provozierenden Frage “Leben wir das was wir wirklich sind?”, startet die Expertin fur ganzheitliche Therapien ihre Rede. Sie schildert die Situation, in der die meisten Menschen unbewusst gefangen sind. Die Ursache sind zum Beispiel Situationen die als Kind erlebt werden und dort aus dem kindlichen Verständnis heraus falsch interpretiert werden. Daraus wird dann eine Überlebensstrategie aufgestellt, die später wieder in Vergessenheit gerät. Sie zeigt sich jedoch in Glaubenssätzen und Mustern, die ab diesen Zeitpunkt in unserem Inneren wirken und uns steuern, ohne dass wir es bemerken.

“An diese Glaubenssätze ist unsere Energie innerlich gebunden, deshalb haben wir sie nicht zu unserer Verfügung. Somit sind wir dazu verurteilt, nicht das Leben zu können was wir sind”, so die Finalistin.

Christine Schmitt ist Integrativer Coach und Leiterin des Pleoma-Instituts fur ganzheitliche Therapie.

Institut für ganzheitliche Analyse und lösungsorientierte Hypnose

Kontakt

Pleoma – Christine Schmitt

Christine Schmitt

Igelshof 1

51570 Windeck

01701644184

christine.schmitt@pleoma.de

http://www.pleoma.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.