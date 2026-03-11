Wenn es auf Licht ankommt: Neue taktische Taschenlampen von Ledlenser

Mit der neuen TAC-Serie bringt Ledlenser taktische Taschenlampen auf den Markt – zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Polizei und Spezialkräften, Sicherheitsdiensten, Jagd- und Prepping-Fans

Solingen, März 2026 – Ledlenser stellt drei taktische Taschenlampen für alle vor, die stets vorbereitet sein und schnell handeln müssen. Die TAC7R, TAC6R und TT3R sind nach militärischen Standards entwickelt, intuitiv bedienbar und verfügen über ein speziell auf taktische Einsätze abgestimmtes Lichtbild. Wenn es auf Licht ankommt, ist auf die TAC-Serie Verlass.

„Wir freuen uns, nach längerer Zeit wieder taktische Taschenlampen auf den Markt zu bringen“, berichtet Produktmanager Alexander Wirth. „Uns war es wichtig, robuste Produkte zu entwickeln, die in Drucksituationen unkompliziert bedienbar und so leistungsstark wie unser restliches Portfolio sind. Aber: Die Taschenlampen sollten auch so vielseitig einsetzbar wie möglich sein.“ Zwei der neuen Modelle, die TAC6R und TAC7R, sind mit der bahnbrechenden Multi-Lens Technology ausgestattet – und eignen sich dadurch sowohl für taktische Einsätze als auch für den Alltag.

TAC7R: Das High-End-Modell

Das Kraftpaket der TAC-Serie ist die TAC7R: Sie vereint die Vorteile aller Modelle, verfügt sowohl über einen Endkappenschalter als auch über einen Mode Select Ring, bietet zusätzlich rotes, grünes und blaues Licht und ist ausgestattet mit einer technologischen Innovation: der Multi-Lens Technology. Sie ermöglicht einen mühelosen Wechsel zwischen dem Multi-Mission Tactical Beam mit kombiniertem Nah- und Fernlicht und separatem Nah- und Fernlicht – gebündeltes Fernlicht für Suchmissionen, homogenes Nahlicht für das Überprüfen von Dokumenten aus nächster Nähe. Das macht die TAC7R noch vielseitiger und außerhalb taktischer Einsätze nutzbar. Robust und einsatzbereit, intuitiv zu bedienen und extrem leistungsstark.

TAC6R: Kompakt und vielseitig

Kompakt und selbst unter Druck unkompliziert in der Bedienung: Die TAC6R ist das kleinste der drei TAC-Modelle, steht ihren größeren Geschwistern in Sachen Leistung jedoch in nichts nach. Sie verfügt über einen praktischen Endkappenschalter, ist ebenso robust und einsatzbereit wie die TAC7R oder TT3R und ist ebenfalls mit der innovativen Multi-Lens Technology ausgestattet. Damit eignet sie sich ideal für Suchmissionen, Sicherheitseinsätze oder für die Jagd.

TT3R: Leistungsstark und leicht bedienbar

Das dritte Modell der Serie, die TT3R, wurde bereits Ende 2025 vorgestellt. Sie verfügt über ein speziell für taktische Einsätze entwickeltes Lichtbild mit kombiniertem Nah- und Fernlicht sowie zusätzlich rotes und blaues Licht. Der zweistufige Endkappenschalter und der Mode Select Ring ermöglichen eine unkomplizierte Bedienung. Das robuste, hart-anodisierte Aluminiumgehäuse und der leistungsstarke Akku machen die TT3R zu einem zuverlässigen Begleiter für taktische Einsätze – und für Jagd- und Prepping-Abenteuer.

Wie die Taschenlampen der neuen P-Serie sind auch die TAC6R und TAC7R aus recyceltem Aluminium gefertigt – und damit nachhaltiger denn je, ohne Einbußen hinsichtlich Qualität oder Langlebigkeit. Darüber hinaus bietet Ledlenser eine breite Auswahl an Zubehör: „Ganz gleich, welche Mission ansteht – bei uns gibt es das passende Zubehör“, so Wirth. „Unter anderem gibt es Griffringe, taktische Holster, Fernbedienungen oder Rückstoßringe passend zur TAC-Serie. So ist stets die passende Ausrüstung zur Hand – für Momente, in denen es wirklich auf Licht ankommt.“

Die neue TAC-Serie sowie sämtliches Zubehör sind im Ledlenser-Webshop und im Fachhandel erhältlich.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schmitz-Schöbitz (Communication & Trade Marketing Manager)

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen

wiebke.schoebitz@ledlenser.com

Kontakt Presse/Medien

Profil PR OHG

Jan Lauer (PR)

Husarenstraße 74

38102 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com