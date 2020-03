Wenn IT und Business eins werden: Matrix42 Experience Days 2020

Termine ab 28.4. an den Standorten München, Hamburg, Stuttgart, Berlin und Köln

Frankfurt a. M., 03. März 2020 – Bewährtes Format, aber neue Themen: Matrix42 veranstaltet ab 28.4. an verschiedenen Standorten wieder die erfolgreiche Roadshow “Experience Days”. Das Motto in diesem Jahr: Get IT Balanced – Wenn IT und Business eins werden.

Mehr Geräte, mehr Apps und mehr Daten – die Digitalisierung eröffnet immer neue Möglichkeiten, um noch schneller und produktiver zu arbeiten. Im Gegenzug macht es die Unternehmens-IT immer komplexer und erhöht die Anforderungen in puncto Compliance und Endgeräte-Sicherheit deutlich.

Vereinfachung und Automatisierung sind mehr denn je gefragt, wenn es darum geht neue digitale Anforderungen mit höchster Schnelligkeit und Effizienz umzusetzen.

Daher stehen auf der Agenda der Experience Days vor allem Themen wie Künstliche Intelligenz durch Chatbots, Enterprise Service Management sowie die Einbindung von Datensicherheit als integraler Bestandteil von IT-Operations-Prozessen. Es werden Vorträge, Live-Demos und Hands-On Labs zu den folgenden Themen geboten:

-Künstliche Intelligenz und Chatbots

-Field Service and Service Desk Analytics

-Full Digital Security

-Service Catalog – Integration von Zugangskontrollen

-Modernes Management mit UEM und Endpoint Security

Die Termine im Detail:

28.04. – Berlin

05.05. – München

07.05. – Stuttgart

12.05. – Köln

14.05. – Hamburg

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.matrix42.com/de/experience-days-2020/

Über Matrix42

Matrix42 unterstützt Organisationen dabei, die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu digitalisieren und sicherer zu machen. Die Software für Digital Workspace Experience verwaltet Geräte, Anwendungen, Prozesse und Services einfach, sicher und konform. Die innovative Software integriert physische, virtuelle, mobile und cloudbasierte Arbeitsumgebungen nahtlos in vorhandene Infrastrukturen.

Matrix42 AG hat den Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und vertreibt und implementiert Softwarelösungen weltweit mit lokalen und globalen Partnern. Weitere Informationen unter: www.matrix42.com

