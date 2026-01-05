Wertermittlung von Hotelimmobilien mit Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Expertise für die präzise Wertermittlung von Hotelimmobilien: Marktwert und Ertragswert im Fokus der Bewertungen von Hotelimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien) agiert als spezialisiertes Unternehmen im Bereich der Hotelimmobilientransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ( www.hotelmakler.com). Mit jahrelanger Erfahrung und zertifizierter Expertise stellt das Unternehmen sicher, dass sowohl der Marktwert als auch der Ertragswert von Hotelimmobilien präzise ermittelt werden.

Hotelimmobilien stellen eine besondere Herausforderung in der Wertermittlung dar, da hier neben den üblichen Faktoren wie Lage, Zustand und Infrastruktur auch der zukünftige Ertrag, die Marktverhältnisse und die spezifischen Nutzungsoptionen berücksichtigt werden müssen. Holger Ballwanz Immobilien setzt auf fundierte, objektive und detaillierte Objektanalysen, um den tatsächlichen Wert von Hotelimmobilien zu ermitteln.

„Unsere Zertifizierung als Immobilienbewerter stellt sicher, dass wir sowohl den Marktwert als auch den Ertragswert eines Hotels unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren korrekt einschätzen können. Dies ermöglicht unseren Kunden und Partnern, fundierte Entscheidungen zu treffen, sei es für den Kauf, Verkauf oder die Verpachtung von Hotelimmobilien“, erklärt Holger Ballwanz.

Die Wertermittlung von Hotelimmobilien umfasst:

– Marktwertbewertung: Eine detaillierte Analyse der aktuellen Marktbedingungen und vergleichbarer Objekte, um den Wert einer Hotelimmobilie in Bezug auf den Immobilienmarkt zu bestimmen.

– Ertragswertbewertung: Eine tiefgehende Prüfung der Einnahmen und Ausgaben der Hotelimmobilie, die den langfristigen wirtschaftlichen Ertrag und die Rentabilität widerspiegelt.

– Individuelle Beratung: Eine umfassende Beratung, die auch zukünftige Entwicklungen im Markt und die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Hotels berücksichtigt.

Die professionelle Wertermittlung von Hotelimmobilien ist für Investoren und Eigentümer von maßgeblicher Bedeutung. Holger Ballwanz Immobilien setzt auf objektive und transparente Bewertungen, die als verlässliche Grundlage für wichtige Entscheidungen dienen.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Hotelankauf: Professionelle Beratung und Unterstützung beim Erwerb von Hotelimmobilien.

– Hotelverkauf: Diskrete und effiziente Vermittlung beim Verkauf von Hotelimmobilien.

– Hotelverpachtung: Neuverpachtung und maßgeschneiderte Lösungen für Betreiber und Eigentümer.

– Wertermittlung von Hotelimmobilien: Bewertungen von Marktwert und Ertragswert von Hotelimmobilien.

Durch das Netzwerk der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG verfügt Holger Ballwanz Immobilien über einen Zugriff auf Off Market Hotelimmobilien und einen breiten Kreis an potenziellen Investoren und Hotelbetreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Gründer und Geschäftsinhaber, ist neben seiner Tätigkeit bei Holger Ballwanz Immobilien Vorstand des renommierten Schweizer Hotelinvestors Hotel Investments AG sowie Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. Seine langjährige Erfahrung und seine profunde Kenntnis der Hotelbranche machen ihn zu einem Experten für Hotelimmobilien.

Für weitere Informatonen und zum Thema Wertermittlung von Hotelimmobilien steht das Team von Holger Ballwanz Immobilien gerne zur Verfügung.

www.hotelmakler.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

