Wertvolles sicher verpackt

HPE-Richtlinie setzt weltweiten Maßstab bei Verpackungen

Hierfür sind höchste Qualitätsstandards für die Verpackung ein absolutes Muss. Bereits 1980 haben sich Verpackungsbetriebe in der Fachgruppe “Verpackung nach HPE-Standard” zusammengeschlossen, deren Produkte heute an der Kennzeichnung mit der eingetragenen Marke HPE CERTIFIED CUSTOM PACKAGING erkennbar sind. Wofür die Fachgruppe des Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) e.V. sowie das Qualitätssiegel stehen und warum mittlerweile weltweit danach gefragt wird, weiß Marcus Kirschner, Geschäftsführer des HPE. “Dass es hier um maßgeschneiderte (engl. customized) Lösungen geht und schon im Namen der Verpackungsrichtlinie mitschwingt, ist natürlich kein Zufall”, erklärt Kirschner. “Das Ziel ist der Schutz sämtlicher individueller Kundengüter vor den vielfältigen Belastungen während des internationalen Transports, damit diese unversehrt an ihren Bestimmungsort gelangen. Der HPE lässt durch unabhängige Sachverständige sicherstellen, dass alle Firmen, die das Siegel HPE CERTIFIED CUSTOM PACKAGING tragen, nur Verpackungen nach dem höchsten Stand der Technik produzieren. Zudem führen die zertifizierten Firmen regelmäßige Mitarbeiterschulungen hinsichtlich Verpackungsstatik, Korrosionsschutz der Güter, fachgerechte Herstellung der Transportmittel und ordnungsgemäßes Verstauen im Container durch. Und sollte wider Erwarten doch einmal etwas nicht reibungslos laufen: Die Verpackerhaftpflichtversicherung ist für jedes zertifizierte Unternehmen obligatorisch und deckt etwaige verpackungsbedingte Schäden ab. “Der Kunde kann sicher sein, dass seine Güter den bestmöglichen Schutz beim Transport genießen”, betont Kirschner. Um die Qualitäts- und Sicherheitsansprüche der Fachgruppe HPE CERTIFIED CUSTOM PACKAGING erfüllen zu können, sind die Unternehmen auf qualitativ einwandfreie Hölzer angewiesen. Das weiterhin auf den Markt drängende minderwertige Kalamitätsholz kann vielfach nicht verwendet werden und zwingt die Betriebe dazu, entweder auf andere Sortimente auszuweichen oder aufwendig auszusortieren. “Qualität und Sicherheit für die Verpackungen der Kundengüter sind einfach die obersten Prämissen für die Unternehmen”, so der HPE-Geschäftsführer. “Besonders ihre langjährige Erfahrung kommt ihnen zugute, um optimal auf die derzeitigen Herausforderungen der Rohstoffsituation reagieren zu können.” Schließlich stellen die Mitglieder der Fachgruppe HPE CERTIFIED CUSTOM PACKAGING ihr Fachwissen und Know-how ganz in den Dienst der Sache. Da jedes Kundenprojekt anders ist und nach einem individuellen Verpackungskonzept verlangt, gehören zuverlässige Absprachen und Beratungen auch beim Kunden vor Ort, eine kompetente Planung aller Transportschritte sowie belastungs- und beanspruchungsgerechte Verpackungen zum Standard der Unternehmen. Aus diesen Gründen ist es auch nicht verwunderlich, dass das Siegel weltweit für den Transport von Industriegütern nachgefragt wird. “Immer mehr Kunden erkundigen sich bei den Unternehmen, ob sie Mitglied von HPE CERTIFIED CUSTOM PACKAGING sind. Es spricht sich zunehmend herum, dass die Fachgruppe für herausragende Qualität und Sicherheit steht”, fasst Verbandsmann Kirschner abschließend zusammen. Die KIPA Industrie-Verpackungs GmbH ist seit vielen Jahren Mitglied der Fachgruppe und darf das Qualitätssiegel deshalb nutzen.

KIPA – MEHR ALS 35 JAHRE KOMPETENZ

Das Unternehmen KIPA wurde 1980 gegründet und ist seither Inhabergeführt. Durch die Standorte in Bielefeld, Hannover und Magdeburg profitieren Sie von der räumlichen Flexibilität, die Ihnen mehrere Standorte bieten. In allen Standorten bietet KIPA alle Vorteile des gesamten Leistungsspektrums für Ihre individuellen Aufgaben an.

Als langjährig anerkannter Partner namhafter Unternehmen schätzen unsere Kunden den bedarfsgerechten Full-Service rund ums Verpacken, Lagern und Versenden. Die Lieferung von Verpackungsmitteln rundet das breite Leistungsspektrum ab.

Kontakt

KIPA Industrie-Verpackungs GmbH

Frank Miles

Friedrich-Hagemann-Straße 7

33719 Bielefeld

+49 (0) 521 – 928 58-0

+49 (0) 521 – 928 58-50

bielefeld@kipa.de

https://www.kipa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.