WHO-gelisteter Premier COVID-19-Antigen Schnelltest jetzt in Deutschland erhältlich.

Premier Medical USA Corporation unterzeichnet eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Apollo BioTech GmbH Deutschland.

Frankfurt/Deutschland, 2. April 2021 – Premier – ein weltweit führender Anbieter von WHO-präqualifizierten diagnostischen Tests – gab heute eine Vereinbarung mit der Apollo BioTech GmbH – einem Anbieter von digitalen Massentests für COVID-19 – über die Integration und den Vertrieb der Premier-Produktlinie für ausgewählte Märkte bekannt. Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung wird Apollo BioTech der exklusive Partner von Premier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Länder werden derzeit geprüft.

“Wir befinden uns jetzt in einer Phase großer Expansion und erweitern unsere weltweite Abdeckung mit der Unterstützung zuverlässiger Partner. Wir freuen uns sehr, unsere Vereinbarung mit Apollo BioTech über die Integration und den Vertrieb unseres Schnelltestprodukts Sure Status COVID-19 Antigen Card Test in wichtigen Märkten mit kritischer Nachfrage wie Deutschland, der Schweiz und Österreich bekannt zu geben”, sagte Nilesh Mehta, CEO bei Premier Medical.

“Aufgrund der teilweise unbekannten Qualität der Schnelltests, die zurzeit in Deutschland zum Einsatz kommen, haben wir die Notwendigkeit für die nächste Stufe von Schnelltests in unseren Märkten gesehen. Insbesondere für einen qualitativ hochwertigen und von der WHO gelisteten Tests wie den Sure Status Test von Premier. Durch die Vereinbarung mit Premier können wir unseren Kunden eine Komplettlösung für die Durchführung von Massenschnelltests anbieten, die vom Qualitäts-Schnelltest, über die sichere, ISO zertifiziert Testpass-App für iOS und Android bis zur digitalen Analyse und Verarbeitung kontrollierte und zuverlässige Ergebnisse von Anfang bis Ende ermöglicht”, sagt Kai Leuze, CEO bei Apollo BioTech.

Die Partnerschaftsvereinbarung mit Premier ist ab sofort gültig und umfasst alle Produkte von Premier.

Über Premier Medical: Premier wurde 1996 gegründet und hat neuartige Technologien für Rapid Lateral Flow Technologien entwickelt. Premier verfügt über eine starke F&E und die Kapazität, jährlich über 250 Millionen Tests in Indien herzustellen. Die Produktlinie von Premier umfasst innovative Tests für HIV, Malaria, Hepatitis, Syphilis, Influenza, COVID-19 und andere.

Über Apollo BioTech: Apollo BioTech bietet digitale End-to-End-Lösungen für die digital gestützte Durchführung von Massentests bei Infektionskrankheiten an. Die Lösungen sind maßgeschneidert für Regierungen, Gesundheitsorganisationen, Unternehmen, Universitäten, Reisen, Sport und Veranstaltungen. Die Apollo BioTech GmbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main/Deutschland.

