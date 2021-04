“Energiewendemacher” bei eprimo spenden für den guten Zweck

5.000 Euro für krebskranke Kinder

– eprimo-Mitarbeiter laufen und radeln 17.000 Kilometer

– Geschäftsführung unterstützt gemeinsame Aktivitäten und lobt Spende aus

Neu-Isenburg, 7. April 2021. Mitarbeiter des Ökoenergieanbieters eprimo gründen die Strava-Gruppe “Energiewendemacher” und verzichten wann immer möglich auf das Auto. Sie laufen und radeln in Eigenregie so oft und so viel sie können. Jetzt wurde die Marke von 17.000 Kilometern geknackt. Die gemeinsamen sportlichen und gleichzeitig klimaschonenden Aktivitäten honoriert die eprimo-Geschäftsführung: Das Team durfte eine Spende von 5.000 Euro für einen guten Zweck vergeben und entschied sich zugunsten der “Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V.”

Die Strava-Gruppe der “Energiewendemacher” bei eprimo ist seit Anfang Juli 2020 aktiv. Strava ist ein soziales Netzwerk zum internetbasierten Tracking für sportliche Aktivitäten. Dabei teilen und sammeln die Gruppenmitglieder ihre Kilometer per Smartphone-App. In sechs Monaten saßen die eprimos insgesamt fast 820 Stunden im Sattel. Die zurückgelegte Strecke entspricht dabei in etwa der Entfernung von Berlin nach Sydney. Dabei wurden auch 100.000 Höhenmeter absolviert. “Unser Team hat sozusagen über zwölfmal den Mount Everest bestiegen”, erklärt Mitarbeiter und Strava-Gruppenmitglied Reiko Schlager stolz.

“Wir finden es klasse, dass unsere Mitarbeiter einen Weg gefunden haben, auch in Corona-Zeiten weiterhin gemeinsam sportlich aktiv zu sein und im Sinne der Energiewende das Auto so oft wie möglich stehen zu lassen. Als zusätzliche Motivation haben wir deshalb 5.000 Euro für den guten Zweck ausgelobt”, sagt eprimo-Geschäftsführer Jens Michael Peters.

Nach dem Willen des Teams geht die Spende an den Verein “Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V.”, der gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Frankfurt und der Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder Betroffene und ihre Familien unterstützt.

eprimo beliefert private Haushalte mit Ökostrom und klimaneutralem Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt eprimo die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo grüne Energie im Discountmarkt etabliert.

http://www.eprimo.de/ueber-eprimo/ueber-die-eprimo-gmbh/

Bildquelle: eprimo GmbH