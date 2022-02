Whiteboard Animation von Scribble Video

Ideal für die B2B Kommunikation

Hamburg im Februar 2022 – Whiteboard-Animation Videos sind heute eines der beliebtesten Erklärvideo-Formate. Doch wie funktionieren Whiteboard Animation Videos überhaupt? Erklärvideos eignen sich als ideales Medium, um komplexe Prozesse, Dienstleistungen oder Produkte einfach zu erklären. Jedes Unternehmen hat etwas zu erklären: gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Vertriebspartnern, der Öffentlichkeit. Die Vermittlung hingegen kann mündlich, schriftlich, durch Präsentationen oder Zeichnungen erfolgen. Mehr dazu erfahren Sie von dem Ersteller von Whiteboard Animation Videos Scribble Video: https://www.scribble-video.de/

Wie funktioniert ein Whiteboard Animation Video? Whiteboard-Animationen in ihrer ursprünglichen Form entstehen, wenn Präsentatoren die wichtigsten Punkte ihrer Präsentation visuell auf dem Whiteboard visualisieren, während sie sprechen. Whiteboard-Animationen visualisieren und setzen einzelne Begriffe und Handlungen zueinander in Beziehung. Da alle Bilder an der Tafel aufbewahrt werden, erhalten Sie am Ende ein Gesamtbild, das Ihnen dabei hilft, sich an das Gehörte zu erinnern.

Whiteboard-Animationsvideos funktionieren etwas anders. Auch hier werden die Illustrationen von den zeichnenden Händen am Whiteboard erstellt, aber im Verlauf der Geschichte durch neue Bilder ersetzt. Storytelling ist ein Schlüsselmerkmal eines guten Whiteboard-Animationsvideos. Denn eine Geschichte weckt die natürliche Neugier bei Menschen und hilft, die Botschaft im Gedächtnis zu verankern.

Warum Whiteboard-Animationsvideos? Whiteboard-Animation ist immer eine Vereinfachung, eine Verdichtung: Es wird nur das Wichtigste festgehalten. Details, die für das Verständnis nicht wichtig sind, werden weggelassen. Das ist das Geniale an Whiteboard-Animationen, sie erzählen eine Geschichte und vermitteln auf diese Weise das Wesentliche. Hier kann man mehr über weitere Vorteile erfahren, die sich mit Whiteboard Animation Videos erzielen lassen: https://www.scribble-video.de

Da Whiteboard-Animationen unnötige Details von vornherein ausschließen – alles muss vor den Augen des Betrachters gezeichnet werden – bedarf das Konzept der Whiteboard-Animationen einer sorgfältigen Überlegung, um zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden. Da Sie diese Konzentration auf das Wesentliche bei der Produktion eines Erklärvideos erreichen möchten.

“Die Erklärfilme verbessern die Marketing-Strategie unserer Kunden und bringen ihr Unternehmen voran. Es freut mich zu sehen, dass unsere Arbeit gut ankommt”, äußerte sich der Gründer Carsten Müller von Scribble Video zum Thema.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

