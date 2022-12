Wicket Gaming übernimmt Free-to-Play-Game „Idle King“

Partnerschaft mit deutschem Spielestudio Motap angekündigt

(Göteborg/Mönchengladbach, 21. Dezember 2022) Der schwedische Publisher Wicket Gaming AB hat das Free-to-Play (F2P)-Spiel „Idle King“ vom deutschen Spielestudio Motap erworben. Die Übernahme ist Teil der Ambitionen des Unternehmens, sich in weiteren Spielgenres zu etablieren und damit das Spieleportfolio zu erweitern. Wicket Gaming wird Eigentümer der Vertriebs- und Vermarktungsrechte sowie der Technologie hinter „Idle King“. Das Spiel wird in das Portfolio von Wicket Gaming integriert.

„Idle King“ ist ein Casual-Arcade-Aufbauspiel, das seit seiner ersten Markteinführung bereits über 450.000 Mal heruntergeladen wurde und nahezu durchweg gute Bewertungen erhält. Nun soll das Spiel weiter optimiert und im ersten Quartal 2023 weltweit veröffentlicht werden. Der Entwickler hinter dem Spiel ist das deutsche Spielestudio Motap, dem auch das Unternehmen Ahoiii Entertainment gehört, das bereits 40 Apps entwickelt hat, darunter alle Kinderspiele der „Fiete“-Serie, die über 17 Millionen Mal heruntergeladen und vielfach ausgezeichnet wurden.

Eric de Basso, CEO von Wicket Gaming, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Übernahme des Spiels „Idle King“, das in seinem Genre sehr gute Kennzahlen aufweist. Gleichzeitig beginnen wir eine Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Motap, die hinter dem sehr erfolgreichen Spieleunternehmen Ahoiii stehen. Wir sehen ein großes Potenzial und wollen die Game-Engine nutzen, um weitere Spiele mit neuen Konzepten, z.B. für Sportarten wie Cricket, zu veröffentlichen.“

Thorsten Unger, Deputy-CEO von Wicket Gaming, ergänzt: „Wir sind seit geraumer Zeit mit Wolfgang Schmitz und seinem Team in guten Gesprächen und freuen uns, nun mit der Akquisition und Partnerschaft den nächsten Schritt gegangen zu sein. Wir haben uns auf ein Mischmodell aus Kaufpreis, Umsatzbeteiligung am Spiel und Aktien an unserem Unternehmen verständigt, so dass die Partnerschaft über das Spiel hinaus intensiviert wird.“

Wolfang Schmitz, CEO bei Motap und Ahoiii Entertainment: „Wir haben mit Wicket Gaming für unser Spiel „Idle King“ einen idealen Partner gefunden, der es mit der gleichen Leidenschaft voranbringen will wie wir. Mit dem Wicket-Studio Linked Dimensions haben wir mehr Ressourcen und Expertise und können gemeinsam das Potenzial des Produktes heben, um es langfristig erfolgreich zu machen.“

Link Idle King – Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.motap.idleking&hl=en&gl=US

Link Idle King – App Store

https://apps.apple.com/us/app/idle-king-tycoon-tap-games/id1479539390?l=en

Über Wicket Gaming

Wicket Gaming ist ein 2015 gegründeter schwedischer Gamespublisher. Kernprodukt des Unternehmens ist die „Cricket Manager Pro“-Reihe. Dabei handelt es sich um ein Managerspiel im Bereich Cricket für mobile Geräte, bei dem man seinen eigenen Cricket-Club gründen und besitzen und gegen andere Spieler auf der ganzen Welt antreten kann. Ziel ist es, eines der weltweit populärsten Cricket-Managerspiele für Mobilgeräte zu schaffen und eine technische Plattform zu nutzen, um das Spielportfolio auf andere Sport-Managerspiele auszuweiten. Mit der Akquisition der deutschen Wegesrand-Gruppe wurden die Geschäftsfelder Bildung und Medienproduktion hinzugenommen, sowie das eigene Portfolio an Computerspielen deutlich erweitert. www.wicketgaming.com

Wegesrand engagiert sich in den Bereichen Bildung, Games und Film. Mit einem umfangreichen Expertennetzwerk erschließt das Unternehmen insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung Innovationspotentiale. Interdisziplinäre Teams aus dem unterschiedlichen Gewerken der digitalen Medienproduktionen schaffen einzigartige Lösungen, u.a. interaktive Erlebnisse für Museen. Zur Wegesrand-Gruppe gehört ein Verbund an Beteiligungen, der unterschiedliche Gewerke innerhalb der digitalen Medienerstellung abdeckt, unter anderem die Trainingsentwicklung, Serious Games, Gamification, Games und IP-Development. Wegesrand hat zahlreiche Projekte und Anwendungen entwickelt, bei denen Instrumente wie Gamification oder Serious Games eine zeitgemäße und effiziente Wissensvermittlung ermöglichen.

