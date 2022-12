7links Pan-Tilt-Akku-Überwachungskamera IPC-695

Behält große Bereiche stets im Blick: auch fernab von einem Stromanschluss

– Schwenkt bis zu 350° vertikal und 120° horizontal

– Smarte Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– Kostenlose App ELESION für Einstellungen, weltweiten Zugriff und mehr

– Steuerung auch per Webbrowser am PC

– 2-Wege-Kommunikation dank Mikrofon und Lautsprecher

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Wachsames Auge für das Hab und Gut: Die wetterfeste Pan-Tilt-Überwachungskamera von 7links behält dank schwenk- und neigbarem Kamerakopf auch große Bereiche stets im Blick! Sogar im Dunkeln verfolgt man dank automatischer Nachtsicht das Geschehen in bis zu 10 Metern.

Ausdauernder autarker Betrieb: Der integrierte Akku sorgt für bis zu 4 Monate Überwachung bei bis zu 10 Aktivierungen pro Tag. Zum Aufladen schließt man einfach das USB-C-Netzteil, eine geeignete Powerbank oder ein kompatibles Solarpanel mit USB-C-Anschluss an.

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten – auch weltweit steuert man alle Funktionen direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs und kann sich bei Bewegung vor der Kamera informieren lassen.

Mit Gegensprech-Funktion: Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher heißt man Familie, Freunde und Gäste über das Smartphone willkommen. Und Einbrecher werden so zusätzlich abgeschreckt!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (1080p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 120° Brennweite: 3,0 mm, Blende: f/2,5

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 350° vertikal und 120° horizontal

– PIR-Bewegungssensor mit Personen-Erkennung für automatische Aufnahme, bis 10 m Reichweite

– IR-Nachtsicht: bis zu 10 m Reichweite

– Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung und Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, mit weltweitem Zugriff

– Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit installierter App

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– ONVIF-kompatibel: nach internationalem Standard, für Fernzugriff per Webbrowser am PC

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Farbe: weiß

– Leistungsaufnahme: max. 5 Watt

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 9.000 mAh für bis zu 4 Monate Laufzeit bei 10 Aktivierungen pro Tag / 12 Monate Stand-by, lädt per USB Typ C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Unabhängiger Betrieb auch per optionalem Solarpanel mit USB-C-Anschluss möglich

– Maße: 200 x 158 x 103 mm, Gewicht: 1,1 kg

– Full-HD-Überwachungskamera IPC-695 inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403115

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5263-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5263-1340.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

7links 2er-Set Pan-Tilt-Akku-Überwachungskameras, Full HD, WLAN, App, 120°, IP65

Preis: 229,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5264-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/iMCxiEBmR27cF6z

