Menschen haben aktuell mehr denn je das Bedürfnis ein Hobby zu finden, um den Kopf frei zu bekommen und sich etwas Gutes zu tun. Krisenzeiten erfordern innere Stabilität. Wie Sie diese Stabilität wiederfinden und wie ein Tanzschritt ihr Leben verändert, erklärt Tanzschulbesitzer Manfred Mauermann. Er ist Experte rund um das Thema tanzen, und weiß um die unentdeckten Potenziale, die in vielen Menschen noch schlummern.

Ich kann nicht tanzen. Diesen Satz hat Manfred Mauermann in seiner Tanzschule schon oft gehört. Mehr oder weniger gezwungen durch einen Geschenkgutschein oder das Drängen anderer, überwinden sich Menschen, den ersten Schritt in die Tanzschule zu wagen, ohne zu wissen, dass sich ihr Leben nachhaltig und positiv verändern wird.

Viele Menschen gehen davon aus nicht tanzen zu können, kein Talent zu besitzen und haben Angst vor den Reaktionen anderer. Doch wer den ersten Schritt wagt, erkennt bald, dass die Einstellung gegenüber dem Tanzen falsch war. Manfred Mauermann weiß aus seiner langjährigen Erfahrung – tanzen bewirkt, dass Menschen über sich hinauswachsen und ein Potenzial entdecken, welches sie für unmöglich gehalten haben. Doch das Tanzen birgt noch viel mehr in sich. Abgesehen davon, dass es für Körper und Geist gesund ist, gibt es Menschen die Möglichkeit, Emotionen auszudrücken. Nicht jeder Mensch spricht souverän oder findet schlagartig im richtigen Moment die richtigen Worte. Manchmal bleiben Gedanken und Gefühle unausgesprochen. Tanzen braucht keine Worte. Der Körper drückt Emotionen aus und befreit sie damit. Zu Hause im Wohnzimmer gelingt es, die ersten Tanzschritte zu versuchen, um für sich herauszufinden, welche Rolle das Tanzen zukünftigen spielt.

Ob Spaß bei einem Discofox, Lebensfreude bei der Samba oder tiefe Leidenschaft bei einer Rumba. Keine Emotion kommt beim Tanzen zu kurz. Manfred Mauermann und sein Team wollen Menschen gerade jetzt eine Möglichkeit bieten und haben eine online Tanzschule gegründet, damit Menschen aktuell nicht auf das Tanzen verzichten müssen. Mit einer Mitgliedschaft haben Sie die Möglichkeit zu tanzen wo und wann Sie möchten. Auf der Webseite der Tanzschule gibt es kostenfreie Tanzvideos www.dance-chance.de.

DANCE CHANCE: Die online-Tanzschule in Deutschland! Manfred Mauermann und sein Team lehren Tänze und bringen die Lebensfreude und den Tanz in Ihr Wohnzimmer.

