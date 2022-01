Neue Perspektiven für Kinder und Jugendliche

Für die Jüngsten unserer Gesellschaft ist die aktuelle Krisensituation besonders schwer zu bewältigen. Für Kinder, die nur wenige Wochen oder Monate in der Schule verbracht haben, ist es schwer, in einen geregelten und strukturierten Alltag zu finden. In der Schule wird vieles vorausgesetzt, was gerade Schulanfänger mit wenig Bezug zur Schule nicht mitbringen können. Wie Eltern ihre Kinder in dieser schwierigen Situation am besten unterstützen, erklärt Sabine Baumann, Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Immer mehr Eltern berichten von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder, die sich mit dem veränderten Alltag und der daraus entstehenden Probleme zunehmend häufen. Ängste und Aggressionen gegenüber Mitmenschen oder sich selbst sind ein Ausdruck dafür, dass Kinder die aktuelle Situation nicht mehr meistern können. Hier hilft die Gesprächstherapie. Auch Mal- und Spieltherapien erweisen sich als hilfreich und können Verhaltensauffälligkeiten lindern, minimieren oder verschwinden lassen. Eine Therapie gibt Kindern Sicherheit, Halt und etwas, worauf sie sich verlassen und freuen können. Sie gibt ein gewisses Maß an Stabilität.

Sabine Baumann kennt die aktuellen Herausforderungen für junge Menschen und kann durch ihre langjährige Erfahrung als Erzieherin und mit einem hohen Maß an Empathie Kindern und Jugendlichen helfen, neue Perspektiven zu entwickeln. Ängste und Aggressionen können losgelassen werden. Mit diesem Erfolg gestaltet sich der Familienalltag für alle Beteiligten positiv.

Sabine Baumann ist sich darüber bewusst, wie wichtig ihre Arbeit gerade in Krisenzeiten ist und tritt aus Überzeugung in den Dienst der vielen Kinder und Jugendlichen, die jetzt Hilfe benötigen. Neue Malkurse in Stuttgart für das Jahr 2022 sind in Vorbereitung. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite von Sabine Baumann www.sabine-baumann-praxis.de.

Sabine Baumann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und ist spezialisiert auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen.

