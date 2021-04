Wie funktioniert ein COVID Schnelltest zum Selbertesten?

So einfach wie in der Nase bohren – COVID Schnelltest zum Selbertesten mit hoher Sicherheit

In Österreich kommen COVID Schnelltests zum Selbsttesten bereits flächendeckend an den Schulen zum Einsatz. Auch in Deutschland werden Stimmen lauter, die einfach durchführbaren COVID Schnelltests für zu Hause zum Teil einer nationalen Teststrategie zu machen. Bereits seit längerer Zeit fordern Virologen, die Pandemie Bekämpfung auf mehreren Säulen aufzustellen. Dazu gehört auch eine breite Testung.

Hohe Treffsicherheit von COVID Schnelltests zum Selbertesten

“Zweifelsohne hat eine verlässliche Test Infrastruktur, die breiten Teilen der Bevölkerung einen Zugang zu einem effektiven und einfach durchführbaren Schnelltest eröffnet, eine hohe Bedeutung. Wir setzen in unserem Angebot auf den LEPU-Medical-Test, den Schülerinnen und Schüler in Österreich jetzt regelmäßig unter Anleitung bei sich selbst durchführen. Dieses Testverfahren zeigt Studien zufolge eine hohe Treffsicherheit und kann folglich dazu beitragen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und Patienten zu isolieren, bevor sie andere anstecken”, stellt Monika Wüster vom Medizintechnikunternehmen Medi-Manage Innovation GmbH in Mainz heraus.

COVID Schnelltests zum Selbertesten sind in Österreich und Australien bereits breit im Einsatz

Nicht nur in Österreich, auch in Australien kommt der COVID Schnelltest zum Selbertesten bereits zum Einsatz. Ende vergangenen Jahres hatte die EU Kommission eine entsprechende Empfehlung für die Anwendung von Schnelltests im Rahmen der Pandemie Bekämpfung veröffentlicht. Die australische Bildungsadministration ist dieser Empfehlung gefolgt und hat eine Anleitung für landesweite COVID 19 Schnelltests an allen Schulen des Landes veröffentlicht. Die australische Regierung steht auf dem Standpunkt, je mehr getestet wird, umso sicherer kann ein normaler Schulbetrieb ablaufen. Auch wenn für ein positives Testergebnis eine gewisse Viruslast vorhanden sein muss, ist Monika Wüster davon überzeugt, dass die Treffsicherheit der COVID Schnelltests sehr hoch ist und auch in Deutschland zu einer besseren Pandemie Bekämpfung beitragen könnte. Ihr Unternehmen hat sich auf den Vertrieb und die Versorgung von medizinischen Einrichtungen mit hochwertigen COVID Schnelltests und PoC-Tests spezialisiert.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

