SEO Beratung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Mit SEO können KMU ihre Reichweite im Internet signifikant erhöhen

KMU – also kleine und mittlere bzw. mittelständische Unternehmen – können aus einer professionellen Beratung im Bereich SEO erheblichen Nutzen ziehen. Durch SEO oder Suchmaschinenoptimierung lässt sich die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen erhöhen, was eine deutliche Steigerung der Reichweite zur Folge hat. Mit der Durchführung der Suchmaschinenoptimierung sollten KMU dann eine professionelle Agentur beauftragen, die umfassende Leistungen anbietet.

SEO führt zu steigenden Umsätzen für KMU

Während große Konzerne eigene Abteilungen beschäftigen, die auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert sind, empfiehlt es sich für KMU, diese Leistung durch spezialisierte Agenturen durchführen zu lassen. Hier sind das notwendige Fachwissen sowie die Erfahrung vorhanden, um alle Teilbereiche des sehr komplexen Aufgabengebiets SEO abzudecken. Im Erfolgsfall führt die Suchmaschinenoptimierung dazu, dass Nutzer bei der Eingabe bestimmter Begriffe auf die optimierte Seite stoßen und zwar möglichst weit vorne in den Suchergebnissen. Auch über Fördermöglichkeiten sind diese Agenturen genau informiert.

Online Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck. Sie schafft erst die Voraussetzung für eine erfolgreiche Kommunikation mit bestehenden und potentiellen Kunden. Je besser die Kommunikation, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen Interessenten und letztlich Abnehmer finden. Am Ende der Rechnung stehen dann höhere Umsätze und ein gesteigerter Gewinn für das Unternehmen.

Was kann eine Beratung zum Thema Suchmaschinenoptimierung leisten?

Am Anfang der Suchmaschinenoptimierung steht die Beratung durch die SEO Agentur. Sie soll dem Kunden in erster Linie ein Bild von den umfangreichen Möglichkeiten der Suchmaschinenoptimierung vermitteln und zugleich Perspektiven für die Anwendung im konkreten Einzelfall des Unternehmens eröffnen.

Vielerorts herrscht noch ein etwas veraltetes Bild von SEO vor, das die Suchmaschinenoptimierung ausschließlich als eine technische Leistung versteht. Dabei gehört heute viel mehr dazu. Ganz entscheidend ist zum Beispiel das Content Management, das nicht nur technisch formale, sondern auch qualitative Anforderungen an Texte und andere Inhalte erfüllen muss. Der Übergang zu klassischen journalistischen Dienstleistungen ist hier durchaus fließend.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Integration der Webseite in ein dichtes Netz an Auftritten in sozialen Medien, branchenspezifischen Portalen und Diensten. Auch die sogenannten Backlinks, die von anderen Seiten auf die Zielseite verweisen, sind nach wie vor von großer Bedeutung.

Auch gehört die regionale Ausrichtung der Suchmaschinenoptimierung heute zu den wichtigen Kernkompetenzen professioneller Anbieter. In globalisierten Zeiten sind die meisten KMU absolut darauf angewiesen, die Menschen direkt vor Ort und in der Region zu erreichen. Durch regionales SEO gelingt es, dieser regionalen beziehungsweise lokalen Anforderung an die Internetpräsenz gezielt Rechnung zu tragen. Welche Ergebnisse Google und andere Suchmaschinen bei der Eingabe bestimmter Begriffe anzeigen, hängt unter anderem vom jeweiligen Standort des Nutzers ab.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

