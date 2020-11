Wie nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung funktioniert

Persönlichkeitsentwicklung ist ein dauerhafter Prozess – Ratgeber begleitet Schritt für Schritt

“Du! bist der Regisseur Deines Lebens” – dieser Buchtitel von Erfolgscoach Kai-Uwe Harz klingt wie ein eindringlicher Appell an die eigene Gestaltungskraft. Und genau das ist es, wofür der Autor seine Leser mit Blick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung sensibilisieren will: “Wir selbst setzen uns die Grenzen und Beschränkungen für unser Leben. Dabei sind klare Ziele der Schlüssel zu einem glücklicheren und erfolgreicheren Leben”, bekräftigt Kai-Uwe Harz. Die aktive Gestaltung eines Erkenntnisprozesses, der die eigenen Ziele in den Mittelpunkt rückt und das persönliche Potenzial für mehr Glück und Erfolg erkennbar macht – das ist das Ziel des so genannten “Nicht-nur-Buch”-Konzepts, das Kai-Uwe Harz in “Du! bist der Regisseur Deines Lebens” verfolgt. Schritt für Schritt leitet er seine Leser durch eine Selbstanalyse, die eingefahrene Gewohnheiten in den Blick nimmt und Veränderungspotenzial eröffnet.

Die Sieger Energie finden – Persönlichkeitsentwicklung mit Kai-Uwe Harz

Methodisch setzt Kai-Uwe Harz dabei auf Reflektionen unter anderem mithilfe der Biostrukturanalyse. Hier bringt der Erfolgscoach seine jahrelange Erfahrung als Master-Trainer für Biostrukturanalyse und Seminarleiter mit ein. In zahlreichen Structogram-Seminaren hat er seinen Zuhörern Wege eröffnet, ihre individuelle Persönlichkeit zu erfassen und sich wie in einem Spiegelbild selbst zu erkennen. Die Biostrukturanalyse geht auf den deutschen Anthropologen Rolf W. Schirm zurück. Außerdem fließen Erkenntnisse des amerikanischen Hirnforschers Prof. Dr. Paul D. McLean über das “Drei-einige-Gehirn” (Triune Brain) in die Analyse mit ein. “Dabei entsteht ein Structogramm der eigenen Persönlichkeit, das persönliche Stärken, Schwächen und Begrenzungen, aber auch Chancen und Risiken verdeutlicht. In Du! bist der Regisseur deines Lebens leite ich meine Leser dazu an, Stärken und Potenziale zu erkennen und ihr Handeln daran auszurichten. Ich nenne diesen Prozess: Die Sieger Energie finden.”

Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung, der sich jeder individuellen Lebenssituation anpasst

“DU! bist der Regisseur Deines Lebens” reiht sich ein in die “Du! Werke” des Erfolgscoachs. Damit hat Kai-Uwe Harz ein völlig neues Ratgeber Format zur Persönlichkeitsentwicklung geschaffen. Denn jeder Leser kann die Bücher, die sich neben der Persönlichkeitsentwicklung auch auf private und berufliche Beziehungen richten, an seine individuelle Lebenssituation anpassen. “Meine Leser schildern mir oft ihre Aha-Erlebnisse, wenn sie ihre individuellen Gedanken und Erkenntnisse bei der Lektüre gleich im Buch notieren können. Das schriftliche Fixieren von Notizen, Ideen, Gefühlen und konkreten Vorhaben während der Beschäftigung mit meinen Ratgebern ist mehr als nur Reflektion.” Das ist das Festhalten eigener Ziele und Wünsche als Grundlage für eine nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

Kontakt

HARZ Akademie e.K.

Kai-Uwe Harz

Von-Alten-Straße 21a

30938 Großburgwedel

+49 (0) 5139 970 5330

presse@harz-akademie.de

https://harz-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.