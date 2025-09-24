Wie Nuvia HR überteuerte Recruiting-Anbieter ersetzt

Die Agentur Nuvia HR aus Berlin hat der klassischen Personalvermittlung den Kampf angesagt. Wie genau? Das erfahren Sie hier.

Berlin, 23 September 2025

Die Marke Nuvia HR wurde in Berlin von der Klatt Media Group gegründet.

Zielsetzung sei es, die Personalgewinnung transparent und preiswert für den Mittelstand zu ermöglichen. Dem klassischen Headhunter oder der klassischen Zeitarbeit sagt man klar den Kampf an, mit einem Produkt, welches weitaus unter dem marktüblichen Preis liegt, dabei einem potentiellen Kunden aber eine überdurchschnittlichen Transparenz bietet.

Während der klassische Personalmarktgebühren von 20-33 % des Jahresbrutto (von der vermittelten Fachkraft) berechnet, bietet Nuvia HR ein weitaus kostengünstigeres Preismodell an. Doch bevor ein Interessent überhaupt bei Nubia beauftragt, hat das Unternehmen sich etwas einfallen lassen, um die Transparenz im Prozess zu maximieren. Konkret hat es einen sog. „Vakanz-Check“ eingeführt, welcher dazu dient, einem potentiellen Kunden vor der Kaufentscheidung einen Einblick in das Bewerberpotenzial zu geben, sodass wenn eine Entscheidung getroffen wir, diese aufgrund blanker Fakten entschieden wird. So möchte die Marke eine möglichst hohe Transparenz daraus resultierende Kundenzufriedenheit gewährleisten.

„Bei diversen Berührungspunkte mit Unternehmer und Personalverantwortlichen wurde das Leid, über die aktuelle Dienstleister-Landschaft an mich heran getragen. Und da wo eine Unzufriedenheit besteht, besteht Potenzial für Optimierung. Genau dieses Potenzial haben wir genutzt“ so Lukas Klatt, Geschäftsführer der Nuvia HR.

Die Frage wie Nuvia denn so preiswert platziert sein kann, sei Herrn Klatt gut bekannt und wurde damit beantwortet, dass das Unternehmen u.A. bestehende sowie disruptive Wege digital gedacht hat. Wer einen Dienstleister beauftrage, welche stumpf die Konkurrenz nach wechselwilligen Kollegen abtelefoniert, der solle sich nicht wundern, dass er dementsprechend viele Arbeitsstunden und eine dementsprechend hohe Rechnung zu vergüten hat.

Zusammenfassend bringt die junge Marke frischen Wind in eine bestehende, vielleicht sogar antiquierte Branche. Hier sagen Gründergeist kombiniert mit moderner Technologie den Marktbegleitern den Kampf an.

Nuvia wurde von einem erfahrenen Gründerteam aus dem Recruiting-Markt ins Leben gerufen – mit einem klaren Ziel: Unternehmen schneller und gezielter mit qualifizierten Fachkräften zu verbinden, als es bisher möglich war.

Durch unseren technologischen Fortschritt und unsere fundierte Marktkenntnis bieten wir eine einmalige Lösung: Innerhalb von nur 24-48 Stunden liefern wir exakt passende Kandidaten aus der Region – und das zu einem Festpreis, den niemand bei gleicher Leistung unterbieten kann.

