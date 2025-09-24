HiScout präsentiert neue GRC-Module auf der it-sa 2025: Auditmanagement und Geheim- und Sabotageschutz

Berlin, 23. September 2025 – HiScout, führender Anbieter integrierter GRC-Softwarelösungen, ist auch in diesem Jahr auf der it-sa 2025, Europas bedeutendster Fachmesse für IT-Sicherheit, vertreten. Vom 07. bis 09. Oktober 2025 können Besucher in Halle 9 am Stand 527 zwei neue Module der GRC-Suite kennenlernen: HiScout Auditmanagement und HiScout GSS (Geheim- und Sabotageschutz).

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen praxisnahe Lösungen, mit denen Unternehmen und Behörden ihre GRC-Prozesse effizienter gestalten und zugleich regulatorische Anforderungen sicher erfüllen können.

HiScout Auditmanagement: begleitet strukturiert durch den gesamten Auditprozess nach ISO 19011:2018

Mit HiScout Auditmanagement können Unternehmen interne, Kunden- und Lieferantenaudits digital, effizient und transparent durchführen. Das Modul ermöglicht unter anderem:

-Auditjahresplanung mit strukturierter Übersicht aller Prüfungen inklusive Auditprogrammen, Fristen und Ressourcenmanagement;

-intuitive Workflows und Dashboards zur übersichtlichen Nachverfolgung von Status, Abweichungen und Aufgaben.

HiScout GSS: Sicherheit mit System – für Behörden und Unternehmen mit besonderen Schutzanforderungen

Das Modul HiScout GSS wurde speziell für Organisationen mit erhöhtem Schutzbedarf entwickelt – etwa Behörden, Ministerien, kritische Infrastrukturen (KRITIS) und Forschungseinrichtungen. HiScout GSS lässt sich ebenfalls nahtlos in die gemeinsame Datenbasis der GRC-Suite integrieren und ermöglicht so effiziente, synergiebasierte Abläufe mit anderen Modulen.

„Die Anforderungen an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im Bereich Governance, Risk und Compliance wachsen stetig“, sagt Sascha Kreutziger, Leiter Business Development HiScout. „Mit den Modulen Auditmanagement und Geheim- und Sabotageschutz schaffen wir die Möglichkeit, sowohl Audits effizient und transparent durchzuführen als auch höchste Sicherheitsanforderungen digital abzubilden.“

Besuchen Sie HiScout auf der it-sa 2025 in Nürnberg, Halle 9 – Stand 527. Vereinbaren Sie gern vorab einen Gesprächstermin – wir freuen uns auf Sie!

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM, HiScout BCM und HiScout Auditmanagement und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com

