Wie Unternehmen die CO2-Bilanz von Geschäftsreisen ohne Mehraufwand erfassen

Expertenkommentar von Rydoo

Wenn Unternehmen ihre CO2-Bilanz nachweisen müssen, zählen dazu auch Geschäftsreisen. Durch Regularien wie die CSRD sind dazu auch immer mehr Unternehmen verpflichtet, gerade größere, in denen naturgemäß mehr Reisen anfallen. Jede einzelne Fahrt in der CO2-Bilanz zu berücksichtigen kann schnell gewaltigen Mehraufwand bedeuten. Bei der Auswahl eines Tools zur Reisekostenverwaltung sollte deshalb auch dieser Faktor eine Rolle spielen.

Bei der ESG- bzw. CSRD-Berichterstattung gelten bestimmte internationale Standards, nach denen sich die Unternehmen richten müssen. Um das Backoffice nicht zu überlasten, sollten diese Daten so automatisch wie möglich erfasst werden. Mit Rydoo ist es möglich, an dieser Stelle zwei Aspekte zu zentralisieren: das Erfassen von Daten zur Reise selbst und dazu die auf der Reise anfallenden Kosten, für die Mitarbeiter eine Erstattung bekommen.

Die CO2-Bilanz als Nebeneffekt zur komfortablen Spesenabrechnung

Wenn Mitarbeiter in der Rydoo-App am Smartphone eine Fahrt anlegen, erfasst das Tool nötige Daten wie Strecke, Reisekosten, Kraftstoffverbrauch, Verkehrsmittel und weitere Spesen. Welche Angaben das genau sind, ist je nach Unternehmensbedürfnis frei konfigurierbar. Die User brauchen dafür nur wenig Zeit. Sämtliche Belege können sie einfach einscannen, das System ordnet sie automatisch der richtigen Reise zu. Dadurch entsteht ein Maximum an Transparenz und Übersicht zu Geschäftsreisen.

Mit Hinsicht auf ein CO2-Reporting erleichtert dies nun darüber den Prozess, dass Rydoo die Daten in ein einheitliches Format umwandelt, das sich bearbeiten lässt und den für die Berichte nötigen Standards entspricht. Durch die Möglichkeit zur Integration in über 35 der gängigen HR- und Buchhaltungssysteme lassen sich die Daten reibungslos verfügbar machen. Unternehmen müssen diese konsolidierten Daten nur noch im gewünschten Format exportieren und können sie dann für ihre CO2-Bilanzierung bei einer Plattform zur Emissionsverfolgung hochladen.

Nur über die Wahl des richtigen Tools entstehen also zusätzlich zur schnelleren Verwaltung von Reisekosten, mehr Transparenz und mehr Compliance auch noch Daten, die ein CSRD-konformes Reporting von Emissionen möglich machen. Es mag nur ein kleiner Einflussfaktor bei der Auswahl der Reisekosten-Verwaltung sein, doch mit Blick auf den gesparten Aufwand kann der Effekt riesig sein.

Über Rydoo:

Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.

Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.com

