Wie verändert AI Mode die Google-Suche?

Winterthur, 30. Juli 2025 – Die cloudWEB GmbH informiert über die neuesten Entwicklungen im Online-Marketing: Der Google AI Mode revolutioniert die Suche und stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Nach Einführungen in den USA, Indien und Grossbritannien ist die Digitalbranche in Aufregung. cloudWEB gibt einen tiefen Einblick in die Auswirkungen dieser Innovation und wie Unternehmen darauf reagieren können.

Mit dem Google AI Mode erfolgt ein Paradigmenwechsel in der Suchmaschinenlandschaft. Anstatt traditionelle Listen von Suchergebnissen zu präsentieren, liefert Google nun intelligente, kontextbasierte Antworten, die direkt aus Künstlicher Intelligenz generiert werden. Die Folgen für das SEO, Content-Marketing und die Online-Präsenz von Unternehmen sind gravierend.

Der AI Mode bietet eine neue Form der Sucherfahrung, indem er nicht nur Links anzeigt, sondern strukturierte Antworten liefert, die umfassendes Hintergrundwissen und weiterführende Quellen beinhalten. Diese Technologie eröffnet eine interaktivere Suche, bei der Nutzer:innen Rückfragen stellen können und direkt mit den präsentierten Informationen interagieren können.

Technisch betrachtet nutzt der AI Mode eine fortschrittliche Methode namens „Query Fan-out“, die es ermöglicht, mehrere verwandte Suchanfragen gleichzeitig zu generieren und diese in eine umfassende Antwort zu integrieren. Diese multimodale Funktionalität erlaubt es Nutzer:innen, nicht nur über Text, sondern auch über Sprache und Bilder zu interagieren, was die Sucherfahrung weiter personalisiert.

Die Auswirkungen des AI Mode auf die Google-Suche sind vielfältig. Das neue Layout der Suchergebnisse präsentiert die KI-Antworten prominent an erster Stelle, gefolgt von klassischen organischen Treffern. Unternehmen, die nicht in den KI-Antworten erscheinen, riskieren eine erhebliche Sichtbarkeitsminderung. Zudem führt die direkte Bereitstellung von Antworten zu einem Rückgang des Klickverhaltens und des Website-Traffics, was direkte Umsatzeinbussen nach sich ziehen kann.

Für Unternehmen bedeutet dies einen Shift von traditionellem SEO hin zu Antwort-SEO. Inhalte müssen nun konkret auf Fragen zugeschnitten sein und klare Antworten liefern, um in den KI-Antworten prominent präsent zu sein. Die Strukturierung von Inhalten, die Einbindung vertrauenswürdiger Quellen und die Multimodalität von Inhalten spielen eine entscheidende Rolle für die Sichtbarkeit in der neuen Suchlandschaft.

Obwohl der AI Mode in der Schweiz noch nicht verfügbar ist, sollten Unternehmen bereits jetzt mit der Vorbereitung beginnen, um für die zukünftige Einführung gewappnet zu sein. cloudWEB empfiehlt die Optimierung von Inhalten, die gezielte Beantwortung von Nutzerfragen und die Integration hochwertiger Medieninhalte, um auch in der Ära des AI Mode erfolgreich zu sein.

Insgesamt stellt der AI Mode eine bedeutende Veränderung im Bereich der Suchmaschinenoptimierung dar und erfordert von Unternehmen eine Anpassung ihrer Online-Strategien. cloudWEB unterstützt Unternehmen dabei, sich optimal auf diese Neuerung vorzubereiten und auch in der KI-gesteuerten Suchwelt erfolgreich präsent zu sein.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist eine spezialisierte Online-Agentur, die KMUs bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung.

