Ankaufsprofil Grundstücke Hotelentwicklung: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG veröffentlicht Ankaufsprofil für Grundstücke zur Hotelentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein international tätiger Hotelinvestor, gibt die Veröffentlichung ihres aktualisierten Ankaufsprofils für Grundstücke zur Hotelentwicklung bekannt.

Gesucht werden geeignete Grundstücke für den Neubau von Hotels und Serviced Apartments in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Aktives Ankaufsprofil für Hotelgrundstücke in der DACH-Region

Die Hotel Investments AG ist aktuell auf der Suche nach innerstädtisch gelegenen Grundstücken mit optimaler Verkehrsanbindung, um neue Hotelprojekte zu realisieren.

Im Fokus stehen insbesondere:

– Städte mit mehr als 250.000 Einwohnern

– Innenstadtlagen oder stark frequentierte Verkehrsknotenpunkte

– Grundstücksgrößen zwischen 1.500 und 3.000 m²

– Nutzungsmöglichkeiten für Hotels und Serviced Apartments

– Vorzugsweise mit vorhandenem Bebauungsplan

„Wir sehen eine anhaltend hohe Nachfrage nach urbanen Hotelstandorten, sowohl im Business- als auch im Leisuresegment. Mit unserem Ankaufsprofil Grundstücke Hotelentwicklung möchten wir gezielt mit Grundstückseigentümern in Kontakt treten, um neue zukunftsfähige Hotelprojekte umzusetzen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Transparente Abwicklung & schnelle Entscheidungen

Das Unternehmen bietet eine professionelle und diskrete Prüfungsphase, schnelle Entscheidungen und direkte Transaktionsabwicklung im Rahmen von Asset Deals.

Gesucht werden sofort verfügbare oder mittelfristig nutzbare Grundstücke, die dem aktuellen Marktbedarf entsprechen.

Langjährige Erfahrung im Hotelmarkt

Die Hotel Investments AG agiert als Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler im Hotelsegment. Gemeinsam mit ihren Hotelbetreibern werden maßgeschneiderte Konzepte für Stadthotels und Serviced Apartments realisiert.

Grundstück für Hotelprojekt anbieten

Die Hotel Investments AG mit Hauptsitz in der Schweiz ist spezialisiert auf den Ankauf, die Entwicklung, den Neubau und die Pacht von Hotels und Serviced Apartments im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen investiert in Bestandsimmobilien und Neubauprojekte in urbanen Lagen und arbeitet eng mit ihren Hotelbetreibern zusammen.

Eigentümer können Grundstücke, die dem Ankaufsprofil für Hotels entsprechen, zur Erstprüfung einreichen.

Weitere Informationen über das Ankaufsprofil Grundstücke Hotelentwicklung und die Hotel Investments AG:

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

