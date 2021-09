Winkler Technik erhält Great Place to Work Auszeichnung

Winkler Technik ist von Great Place to Work als “Attraktiver Arbeitgeber” zertifiziert worden

Das Unternehmen freut sich über diese Auszeichnung und sieht darin das mitarbeiterfreundliche Konzept bestätigt. “Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeiter uns in einer anonymen Befragung so gut bewertet haben”, sagt Geschäftsführer Alexander Winkler. “Zudem liefert uns die Zertifizierung wertvolle Impulse, um uns als Arbeitgeber weiterzuentwickeln. Gerade in den letzten Jahren ist die Firma noch enger zusammengewachsen und es ist eine Freude mit solchen Mitarbeitern zusammen arbeiten zu dürfen.”

Teamgeist und Zusammenhalt tragen Früchte

Das Zertifizierungsprogramm “Great Place to Work® Certified” des internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts wird im Rahmen eines gesicherten Verfahrens vergeben und würdigt besonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur.

Winkler Technik setzt seit Gründung durch Dr. Wolfram Winkler samt Ehefrau Erika Winkler auf maximale Zufriedenheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei legt das Unternehmen höchsten Wert auf Teamgeist und Zusammenhalt. Umso glücklicher ist Winkler Technik, dass dieses Engagement nun auch im Rahmen der Auszeichnung gewürdigt worden ist.

An dieser Stelle bedankt sich das Unternehmen in Namen der Geschäftsleitung Alexander und Veronika Winkler noch einmal ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die wunderbare Zusammenarbeit und freut sich auf die kommenden Jahre und anstehende Projekte.

Winkler Technik ist ein Unternehmen, das sich auf Befestigungstechnologie für den Fußbodenheizungs- und Sanitärbereich spezialisiert hat und ist die weltweit die führende Firma auf diesem Gebiet.

Die Produkte werden mittlerweile in über 30 Ländern eingesetzt.

Kontakt

Winkler Technik GmbH

Alexander Winkler

Waldhornstrasse 12

88662 Überlingen

075514444

info@winkler-technik.de

http://www.winkler-technik.com

