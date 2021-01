Wolters Kluwer treibt mit ADDISON OneClick-Update die Digitalisierung von Steuerkanzleien voran

Digitale Kollaboration zwischen Kanzlei und Mandant

Ludwigsburg, 27.01.2020. Die Online-Plattform ADDISON OneClick ist in vielen Steuerkanzleien nicht mehr wegzudenken. Wolters Kluwer Tax & Accounting legt mit der neuen Version nach und optimiert die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Mandanten weiter. Mit technischen Innovationen sowie neuen Partnern, die dem Mandanten den Büroalltag erleichtern und Kanzleien Produktivitätsvorteile bringen, unterstreicht die Lösung ihren Anspruch als Datendrehscheibe und sorgt für Zukunftssicherheit.

Bereits bisher bietet ADDISON OneClick die Möglichkeit der digitalen Kollaboration mit dem Mandanten auf einer sicheren Online-Plattform. Steuerberater können diese sehr einfach individualisieren und damit im digitalen Kontakt die Mandantenbeziehung betonen. Neben zahlreichen Applikationen zur Belegeinreichung und/oder -vorerfassung stehen Lösungen für digitale Auswertungen bereit. Der Beleg- und Dokumentenaustausch erfolgt genauso nahtlos wie das Online-Banking und die digitale Mitteilung von Stammdatenänderungen, Lohn- und Gehaltsbewegungen oder Zeiterfassungen im Lohn- und Gehaltsbereich. Vollständig integrierte Premiumpartner-Applikationen erweitern den Funktionsumfang der eigenen Apps – der Mandant muss sich zur Nutzung dieser Apps nur auf der Plattform seines Steuerberaters anmelden.

Die neue Version von ADDISON OneClick stärkt diese kollaborativen Funktionen nun erheblich.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

– ADDISON OneClick Belegworkflow – nahtlose Belegverarbeitung von Mandant bis Kanzlei

Die bereits bestehenden Möglichkeiten des Belegaustausches wurden optimiert und erweitert: Mit dem ADDISON OneClick Belegworkflow senden Mandanten Belege nun auch per Smartphone direkt an den Steuerberater. Dadurch werden Mandanten angesprochen, die keinen Scanner haben oder mit dem Smartphone besser zurechtkommen, als mit anderer Hardware: Der Mandant scannt oder fotografiert Belege und sendet sie an den Steuerberater, der diese über den Themenmanager weiterverarbeitet. Der neue Belegworkflow steht ab 03. Februar zur Verfügung.

– Digitale Steuerakte – schon heute zukunftssicher

Eine besondere Neuerung bringt ADDISON OneClick für das klassische Einkommensteuermandat: Belege, die Mandanten per mobiler App oder über den Belegworkflow erfassen, können direkt für die digitale Steuerakte bereitgestellt werden. Die digitale Steuerakte sorgt für hohe Transparenz, verknüpft Belege mit dem Steuerfall und erleichtert dem Mandanten durch vorgefertigte Formulierungen die Einreichung. Wolters Kluwer Tax & Accounting trägt damit der Digitalisierung der Finanzverwaltung – Vorhaben wie DIVA, RABE oder NACHDIGAL – Rechnung und bietet Kunden eine zukunftssichere Lösung. Auf Nachfrage des Finanzamts kann der Berater die Belege einfach bereitstellen. Die digitale Steuerakte, mit manuellem Upload, steht seit dem Jahreswechsel bereit, die Apps zum Belegworkflow ab 03. Februar.

– ADDISON SMART Connect und SMART Box

Im Rahmen von ADDISON SMART Connect stellte Wolter Kluwer Tax & Accounting bereits 2019 zahlreiche Schnittstellen und Premiumpartner vor. Dieses Angebot erweitert der Anbieter nun: Zukünftig stehen zahlreiche zusätzliche Schnittstellen zu diversen Online-Applikationen sowie mit Circula und Sewobe zwei neue Premiumpartner-Lösungen bereit. Kunden können aktuell auf fast 20 Schnittstellen zugreifen, von Lexoffice über Billomat bis zu FIBUdata.

Als zusätzliche Neuerung komplettiert das Unternehmen ab 03. Februar 2021 mit der “ADDISON SMART Box” das ADDISON SMART Connect-Angebot. ADDISON SMART Box ergänzt das bisher verfügbare Belegarchiv und verarbeitet nun nicht mehr nur Belege von externen Systemen, sondern bildet das zentrale Belegarchiv für alle Fibu-Belege der Mandanten ab – unabhängig davon, ob diese vom Mandanten oder in der Steuerkanzlei digitalisiert wurden. Die Buchhaltungsbelege speichert ADDISON SMART Connect revisionssicher und stellt sie in einem durchsuchbaren Archiv zur Verfügung.

“Wir bauen ADDISON OneClick weiter aus und ermöglichen Kanzleien die nahtlose Kollaboration mit ihren Mandanten”, erklärt Stefan Wahle, Managing Director von Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland. “Dafür setzen wir unter anderem auf die Digitalisierung des Beleg-Workflows, zahlreiche Schnittstellen zu Applikationen und Partnern sowie die konsequente Einbindung des Mandanten, etwa in die Lohnvorerfassung. Das Ergebnis ist eine moderne, zuverlässige und innovative Kanzleilösung, die für Effizienz und reibungslose Prozesse sorgt.”

Weitere Informationen zu Funktionalitäten und Hintergründen erhalten Interessenten auf Anfrage sowie unter https://oneclick.addison.de.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer ist ein führender globaler Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Services in den Bereichen, Tax & Accounting (Steuern und Rechnungswesen), Risiko- und Compliance-Management, Finanzen, Recht und Gesundheit. Wir unterstützen unsere Kunden im täglichen Geschäft und in der Entscheidungsfindung durch Lösungen, die fundiertes Fachwissen mit hochentwickelter Technologie und spezialisierten Services verbinden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Alphen aan den Rijn (Niederlande) ist weltweit in 40 Ländern vertreten, bedient Kunden in über 180 Ländern und beschäftigt rund 19.000 MitarbeiterInnen weltweit. Wolters Kluwer erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 4,6 Milliarden Euro. Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) gelistet und werden im AEX- und im Euronext 100-Index geführt. In den Vereinigten Staaten wird die Aktie im Rahmen eines ADR-Programms auf dem Over-the-Counter-Markt gehandelt (WTKWY). Weitere Informationen finden Sie unter: www.wolterskluwer.com und www.wolterskluwer.de

